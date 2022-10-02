Yaşlılar Günü’nde pedala bastılar

Muratpaşa Belediyesi’nin 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla düzenlendiği etkinlikte, kıdemli kent sakinleri ‘sağlıklı yaşlanan bir kent için’ sloganıyla pedala bastı. Yaşlılar, Akdeniz’de paralel uzanan eski Lara Caddesi’nde 3 kilometre bisiklet sürdü

Muratpaşa Belediyesi’nin düzenlendiği etkinlik için günün erken saatlerinde 60 yaş ve üzeri çok sayıda kıdemli kent sakini, eski Lara Caddesi’nin hemen girişinde bulunan Falez Yaşlı Evi’nde bir araya geldi. Etkinlik alanına gelen yaşlılar, bisikletlerine beyaz kurdeleler bağladı ve ardından pedala bastı. Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın eşi Ümran Uysal’ın da yer aldığı etkinlikte, kıdemli kent sakinleri masmavi Akdeniz’e paralel uzanan caddede yaklaşık 3 kilometre bisiklet sürdü.

Etkinliğe katılanlardan Deniz Yayla, Dünya Yaşlılar Günü’nü yaş alanlar günü olarak kutlamayı tercin ettiğini belirterek, “Ruhu genç olan insanlarız ama bedenen yorulabiliyoruz” dedi. Hüseyin Öznaz ise etkinliğin sağlıklı bir yaşlanmanın mümkün olduğunu göstermeyi amaçladığını belirtirken Ahmet Bezirgan da “Çok güzel bir etkinlik. Belediye Başkanımız Sayın Ümit Uysal’a teşekkür ediyoruz” dedi.

Etkinlik belediyenin Erdal İnönü Kent Parkı’nda sona ererken burada konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Metin Taylan Dikmen, Muratpaşa Belediyesi’nin Dünya Sağlık Örgütü Yaşlı Dostu Kentler ve Topluluklar Küresel Ağı üyesi olduğunu belirterek bunun ayrı bir gurur ve sevinç olduğunu söyledi.