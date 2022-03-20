Yaşlı Evi sakinleri atıklardan hazırlanan kostümlerle defile yapacak

Antalya’da, Muratpaşa Belediyesi yaşlı evleri üyelerinin atıklardan hazırladıkları kostümlerle podyuma çıkacağı defile, pandemi nedeniyle 2 yıllık ertelemenin ardından yarın Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek. Defileyi, Alzheimer olan ve 5 yıl önce kaybettiği annesi kendisi unutmasın diye sakallarını kırmızıya boyayan modacı Tanju Babacan da izleyecek.

Muratpaşa Belediyesi’nin yaşlı evi üyeleri, 2 yıl önce, 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası’nda sağlıklı ve sürdürülebilir bir çevrenin önemine dikkat çekmek için çalışmaya başladı. Yaşları 60 ile 85 arasında değişen yaşlı evi sakinleri, komşularından, mahallesinin bakkalından atıklar topladı ve pet şişe ve kapaklarından, gazete kağıtlarından elbise, çatal ve kaşıktan çanta, yumurta ve çikolata kabuklarından takılar, plastik fileden şapka yaptı.

Atıklardan oluşturdukları defileye çıkmaya hazırlanan yaşlı evi üyeleri, covid-19 pandemisi nedeniyle tüm etkinlikler iptal edilince kostümleri sandıklara kaldırdı. O elbiseler, iki yıl arının ardından sandıktan çıktı. Hazırlanan 12 kostüm ve 3 çocuk elbisesi küçük dokunuşların ardından defile için hazır hale geldi.

Geri dönüşüm önemine dikkat çekmek için hazırlanan defileyle yaşlı evi üyeleri, 2 yıl arının ardından, 21 Mart Pazartesi podyuma çıkacak. Defileyi, Alzheimer olan ve 5 yıl önce kaybettiği annesi kendisi unutmasın diye sakallarını kırmızıya boyayan modacı Tanju Babacan da izleyecek.