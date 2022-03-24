Yaşlı bireyler, satranç turnuvasında buluştu

Antalya Büyükşehir Belediyesi, ‘Yaşlılara Saygı Haftası’ kapsamında Cam Piramit Fuar Merkezinde Emektarlar Satranç Turnuvası düzenledi. 50-60 ve 65 yaş üzeri sporcular turnuvada mücadele etti.

Büyükşehir Belediyesi katkıları ile 22-23 Mart tarihlerinde Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi Meltem Salonu’nda Yaşlılara Saygı Haftası etkinlikleri kapsamında Satranç Turnuvası düzenlendi. Lig usulü olarak yapılan turnuvada 6 maç yapan sporcular rakiplerini yenerek en çok puanı elde etmek için kıyasıya mücadele etti. 4 kategoride yapılan yarışma sonucu dereceye giren 50-60 yaş ve 65 yaş üzeri sporculara kupa, madalya ve Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan hediye paketleri takdim edildi.

“Turnuvayı geleneksel hale dönüştüreceğiz”

Müsabaka sonucu gerçekleştirilen ödül törenine katılan Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Güven Ulutekin, “Yaşlılar Haftası kapsamında, satranç turnuvası düzenledik. Turnuvaya 40’ın üzerinde sporcumuz katıldı. Bu yarışmaya katılan, emeği geçen tüm büyüklerime bir kez daha saygılarımı sunuyorum. İyi ki varsınız, iyi ki geldiniz. İyi ki böylesi güzel bir müsabakayı hep beraber oluşturduk. Önümüzdeki yıl katılımcı sayısını çoğaltarak bu yarışmayı geleneksel hale dönüştürerek devam ettirmek istiyoruz” dedi.

“Torunlarıma göstereceğim”

Federasyon dışında özel olarak 65 yaş üzeri sporcular için de böyle bir organizasyon yapılmasının önemini anlatan, 65 yaş Erkekler birincisi Galip Büyükyıldırım, “Biz uzun yıllardır bu oyunu oynuyoruz. İyi vakit geçirmek ve beynimizi de aktif tutmak için satranç oynuyoruz. Böyle turnuvaların olması da bizim için iyi oluyor. İki günde 3’er maçtan 6 maç yaptık. Birinci olduğum için çok mutluyum bu kupayı ömrümün sonuna kadar saklayıp, torunlarıma ve çocuklarıma gösterip anlatacağım” diye konuştu.