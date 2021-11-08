Yargıtay Üyesi Hakim Yaşar Şimşek, Akşahap Düğmeli Köy Okulunu restore ettirdi

Antalya’da Akseki Akşahap Mahallesinde bulunan ve Yargıtay Üyesi Yaşar Şimşek’in girişimleri ile restore edilen ve müzeye dönüştürülen tarihi düğmeli köy ilkokulu hizmete açıldı. Açılış törenine aralarında Antalya Valisi Ersin Yazıcı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse’nin de bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.

Akseki Akşahap Mahallesinde bulunan tarihi düğmeli köy ilkokulunun restorasyonu, Yargıtay Üyesi Yaşar Şimşek’in girişimleri ile Antalya Valiliğinin desteği ve Akseki Belediyesinin katkıları ile yapıldı. Açılışta konuşan Antalya Valisi Ersin Yazıcı, okulu görünce duygulandığını belirterek, “Ben hep yapılacak eserlerde böyle fotoğraf çekilecek bina eser istiyorum dedim. Bu bina gücümüz, tarihimiz. Bu yapı bu köye hizmet edecek. Tüm binalar keşke böyle olsa, yapı tarihi eser, çok mutluyum, çok gururluyum. Akseki’de bugün iki tane ayağa kaldırdığımız binanın açılışını yaptık. Bu nitelikli bina ve eserleri insanlara hoş gelen yapılar yapmaya devam edeceğiz” dedi.

AK Parti MYK Üyesi ve Antalya Milletvekili Mustafa Köse ise “Bölge belki çok verimli geniş topraklara sahip değil, fakat insana değer verirseniz Ahmet Hamdi Akseki’ler, Osman Yüksel Serdengeçti’ler, Yaşar Şimşek’ler yetişir. Bu binanın yeniden halkımıza kazandırılmasında desteği ve emeği olan Antalya Valilerimize ve Akseki Belediyesi ile emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Yargıtay Üyesi Yaşar Şimşek yaptığı konuşmada, “Köyümüz düğmeli ilkokulunun restorasyonunu yapan Antalya valilerimize ve destek veren Akseki Belediyemize içtenlikle teşekkür ediyorum. Bu bina bir tarihi eser olarak müze ve kültürel faaliyetlerde kullanılacak, Köyümüze hoşgeldiniz” dedi.

Vali Yazıcı, Milletvekili Köse ve misafirler restorasyonu tamamlanan ve müzeye dönüştürülen binayı gezerek incelemelerde bulundu.

Törene, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, AK Parti Antalya Milletvekili ve MYK Üyesi Mustafa Köse, Yargıtay Üyesi Yaşar Şimşek, Akseki Kaymakamı Volkan Hülür, Akseki Belediye Başkanı İbrahim Özkan, Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Yavuz Fidan, hakim ve savcılar, Milli Eğitim yetkilileri, siyasi partilerin ilçe başkanları, Belediye Meclis üyeleri, Muhtarlar, Akşahap Mahalle halkı ve vatandaşlar katıldı.