Yaralı yaban hayvanlarını tedavi edilip doğaya bırakiliyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi Şube Müdürlüğü, yaralı ve hasta yaban hayvanlarının tedavilerini gerçekleştiriyor. Ocak ayından bu yana tedavisi yapılan 243 hasta yaban hayvanı tekrar doğaya salındı. Hayvanat Bahçesi yaralı ve hasta hayvanlara daha iyi bir tedavi sunabilmek için yeni bir rehabilitasyon ünitesi kurmaya hazırlanıyor.

Türkiye’nin en büyük hayvanat bahçelerinden biri olan Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, 143 türde 1485 hayvana ev sahipliği yapıyor. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Hayvanat Bahçesi Şube Müdürlüğü hayvan türü ve sayılarını artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürürken yaralı ve hasta yaban hayvanlarının da bakım ve tedavisini gerçekleştiriyor.

243 yaban hayvanı tedavi edildi

Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi’nde Ocak ayından bu yana Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından veya bilgisi dahilinde getirilen yaralı ya da hasta 243 yaban hayvanının tedavisi gerçekleştirildi. Kurt, Çakal, Tilki, Puhu, Balaban Kuşu, Leylek, Atmaca gibi birçok yabani hayvanın tedavisi yapıldı. Hayvanat Bahçesi’nde tedavi sonucunda iyileşen hayvanları ise tekrar doğaya salındı. Son olarak avcılar tarafından kanadından vurulan Kızıl Kuyruklu Şahin veteriner hekimler tarafından tedaviye alındı. Yaralı hayvanın rehabilitasyon çalışmaları sürüyor.

Rehabilitasyon ünitesi kuruluyor

Yaban hayatta yaşamını sürdüremeyecek durumdaki hayvanlar ise Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi’nde yaşamlarını sürdürüyor. Hayvanat Bahçesi Şube Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Akdeniz Üniversitesi ortaklığıyla yaban hayvanlarına yönelik yeni bir rehabilitasyon ünitesi kurulması amacıyla protokol imzaladı. Rehabilitasyon Ünitesi’nin çalışmalarına önümüzdeki günlerde başlanması hedefleniyor.