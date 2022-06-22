Yaralı kerkenez koruma altına alındı

Antalya’da jandarma ekiplerinin devriyesi esnasında bulunan yaralı kerkenez, koruma altına alınarak tedavisi için hayvanat bahçesine teslim edildi.

Döşemealtı ilçesi Termessos ve Düzlerçamı bölgesinde çıkılan devriye esnasında jandarma ekipleri, orman içerisinde doğangiller familyasından kerkenez kuşu buldu. Yaralı ve uçamaz durumdaki kerkenez, Jandarma Çevre Koruma Timi tarafından Antalya Hayvanat Bahçesi Rehabilitasyon Merkezine teslim edildi. Kerkenezin tedavisinin ardından doğaya salınacağı bildirildi.