Yaralı flamingo, tedavisinin ardından hayvanat bahçesine gönderilecek

Antalya’nın Kemer ilçesine bağlı Tekirova Mahallesi’ndeki sahilde bulunan yaralı flamingo, tedavisi için belediye ekipleri tarafından Kemer Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Geçici bakım evine getirildi. Tedavi altına alınan ve durumun iyi olduğunu öğrenilen flamingo, Antalya Hayvanat Bahçesine gönderilecek.

Tekirova Sahilinde bulunan Genç Flamingo’ya Kemer Belediyesi sahip çıktı. Bir vatandaşın sahilde bulduğu flamingo için hemen harekete geçen Kemer Belediyesi Veteriner Hekimliği güçsüz halde teslim aldıkları hayvanı, Kemer Belediyesi Sahipsiz hayvanlar geçici Bakım evine getirerek tedavi altına aldı. Flamingonun durumunun iyi olduğu ve en geç yarın Antalya Hayvanat Bahçesi’ne teslim edileceği öğrenildi.

Konu ile ilgili konuşan Kemer Belediyesi Veteriner Hekimi Fevzi Uzun, “Gelen bir ihbar üzerine hemen Tekirova Sahiline hareket ettik. Genç flamingonun Kanatlarının ucunda yaralar vardı. Büyük ihtimalle enerjisini kaybetmiş. Sahile iniş yapmış. Tekrar havalanmak istemiş ama başaramamış. İlk müdahalesini yaptık. Durumu şu anda iyi. En geç yarın hayvanat bahçesine teslim etmeyi düşünüyoruz” dedi.