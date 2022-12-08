Yapımı tamamlanan Mamadı yolunda asfalt çalışması başladı

Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Fığla Mahallesi’nde yapımı tamamlanan 30 metre genişliğindeki imar yolunda sıcak asfalt çalışmasına başladı.

Alanya Belediyesi’nin geçtiğimiz yıl Fığla, Cikcilli, Büyükhasbahçe ve Çevre Yolu trafiğini rahatlatmak için başlattığı 30 metre genişliğindeki imar yolunda altyapı çalışmalarının ardından sıcak asfalt çalışmasına başlandı. Bölünmüş yol olarak hizmet verecek olan yeni imar yolu ayrıca çevreyolu trafiğini de önemli ölçüde rahatlatacak. Fığla Mahallesi Muhtarı Hilmi Türkeli imar yolunun bölgeye çok önemli katkılar sağlayacağının altını çizerek, “Büyükhasbahçe, Cikcilli ve Fığla Mahallesinin yanı sıra yaylalara ulaşım konusunda da büyük kolaylık sağlayacak” dedi.

“Kuzey mahallelerine alternatif güzergah olacak"

Bölgede süren çalışmalar ile ilgili bilgiler veren Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "Çevreyolu ile kuzey mahallelerinin ulaşımında büyük kolaylık sağlayacak Mamadı 30 metrelik imar yolunda asfalt çalışmasına başladık. Yaklaşık bir yıldan bu yana bölgede imar yolu noktasında çok ciddi bir çalışma yürütüyoruz. Öncelikle dolgu ve hafriyat çalışmasının ardından kuzeyin suyunu da alacak şekilde yağmursuyu drenaj çalışmasını tamamladık. Elektrik ve diğer altyapı işlemlerinin ardından asfalt çalışmasına geçildi. Kısa süre sonra yolumuzu halkımızın hizmetine sunmuş olacağız. Şimdiden hayırlı olsun” diye konuştu.