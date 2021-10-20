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Yangınzede vatandaşlara kuzine soba desteği

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, kış öncesinde yangınzede ailelere kuzine soba dağıttı. Soba dağıtımına, Manavgat merkezden 37 kilometre uzaklıkta bulunan ve orman yangınlarında 70 haneden 38’inin yanarak kül olduğu Sevinç Mahallesi’nden başlandı. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ve ekibi, bazıları konteynır evlerde, bazıları ise az hasarlı evlerde zorlu şartlarda yaşamlarını sürdüren aileleri ziyaret etti.

ANTALYA 20.10.2021, 16:06
Yangınzede vatandaşlara kuzine soba desteği

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, kış öncesinde yangınzede ailelere kuzine soba dağıttı. Soba dağıtımına, Manavgat merkezden 37 kilometre uzaklıkta bulunan ve orman yangınlarında 70 haneden 38’inin yanarak kül olduğu Sevinç Mahallesi’nden başlandı. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ve ekibi, bazıları konteynır evlerde, bazıları ise az hasarlı evlerde zorlu şartlarda yaşamlarını sürdüren aileleri ziyaret etti.

Başkan Sözen, ekiplerin yardımıyla kuzine sobalarını evleri ziyaret ederek teker teker teslim etti. Başkan Şükrü Sözen, vatandaşlarla da sohbet ederek sorunları dinledi. Sözen, “Yangın geçirmiş mahallelerimizdeki eksikleri imkanlarımızla gidermeye devam ediyoruz. Kış yaklaşırken halkımızın sağlığını düşünmek zorundayız. Yangın nedeniyle insanlarımız öncelikli ihtiyaçlardan olan soba gibi ev eşyalarını da kaybetti. Bunları belediye olarak düşünmek zorundayız. Halkımızın kışa sıcak bir şekilde girip üşümemeleri en büyük isteğimiz. Bu gün hem Sevinç’teki hemşehrilerimizi ziyaret edip sorun ve talepleri dinledik hem de Kuzine sobalarını teslim ettik. Yaralarımızı hep birlikte sarmaya devam edeceğiz” dedi.

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