Yangınzede vatandaşlara küçükbaş hayvan desteği

Manavgat Belediyesi, hayırsever vatandaşların yardım ve destekleriyle, orman yangınlarında hayvanları telef olan vatandaşlara küçükbaş hayvan dağıtımı yaptı. Bir kadın girişimciler derneği tarafından Manavgat halkına destek olmak amacıyla gönderilen küçükbaş hayvanlar, Manavgat Belediyesi tarafından yangınzede vatandaşlara dağıtıldı.

Manavgat Belediyesi olarak, yardım kampanyasında gelen her yardımı, ihtiyaç sahiplerine hızlı bir şekilde ulaştırdıklarını ifade eden Başkan Şükrü Sözen, “ Türkiye’nin dört bir yanındaki duyarlı vatandaşlarımız, Manavgat halkımızın bu zor günlerine kayıtsız kalmayarak destekte bulunmaya devam ediyor. Bizler de Manavgat Belediyesi olarak, bu yardımları doğru ellere ulaştırmak için gece gündüz demeden tespit çalışması yapıyoruz ve halkımıza ulaşmaya gayret ediyoruz. Belediye ekiplerimiz, yardımseverlerle koordineli bir çalışma yürüterek, vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edecektir” dedi.