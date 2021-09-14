banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Putin karantinaya girdi!
Putin karantinaya girdi!
Thodex soruşturmasında yeni gelişme!
Thodex soruşturmasında yeni gelişme!
Burcu Esmersoy terfi olmanın yollarını anlattı!
Burcu Esmersoy terfi olmanın yollarını anlattı!
'Geberttiniz! Ayıp ediyorsunuz!'
'Geberttiniz! Ayıp ediyorsunuz!'

Yangınzede vatandaşlara küçükbaş hayvan desteği

Manavgat Belediyesi, hayırsever vatandaşların yardım ve destekleriyle, orman yangınlarında hayvanları telef olan vatandaşlara küçükbaş hayvan dağıtımı yaptı. Bir kadın girişimciler derneği tarafından Manavgat halkına destek olmak amacıyla gönderilen küçükbaş hayvanlar, Manavgat Belediyesi tarafından yangınzede vatandaşlara dağıtıldı.

ANTALYA 14.09.2021, 12:09
Yangınzede vatandaşlara küçükbaş hayvan desteği

Manavgat Belediyesi, hayırsever vatandaşların yardım ve destekleriyle, orman yangınlarında hayvanları telef olan vatandaşlara küçükbaş hayvan dağıtımı yaptı. Bir kadın girişimciler derneği tarafından Manavgat halkına destek olmak amacıyla gönderilen küçükbaş hayvanlar, Manavgat Belediyesi tarafından yangınzede vatandaşlara dağıtıldı.

Manavgat Belediyesi olarak, yardım kampanyasında gelen her yardımı, ihtiyaç sahiplerine hızlı bir şekilde ulaştırdıklarını ifade eden Başkan Şükrü Sözen, “ Türkiye’nin dört bir yanındaki duyarlı vatandaşlarımız, Manavgat halkımızın bu zor günlerine kayıtsız kalmayarak destekte bulunmaya devam ediyor. Bizler de Manavgat Belediyesi olarak, bu yardımları doğru ellere ulaştırmak için gece gündüz demeden tespit çalışması yapıyoruz ve halkımıza ulaşmaya gayret ediyoruz. Belediye ekiplerimiz, yardımseverlerle koordineli bir çalışma yürüterek, vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edecektir” dedi.

Yorumlar (0)
24°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 4 10
2. Trabzonspor 4 10
3. Fenerbahçe 4 10
4. Konyaspor 4 10
5. Galatasaray 4 8
6. Hatayspor 4 7
7. Karagümrük 4 7
8. Kayserispor 4 7
9. Altay 4 6
10. Malatyaspor 4 6
11. Alanyaspor 4 6
12. Göztepe 4 5
13. Kasımpaşa 4 5
14. Gaziantep FK 4 4
15. Antalyaspor 4 4
16. Sivasspor 4 2
17. Adana Demirspor 4 2
18. Rizespor 4 1
19. Başakşehir 4 0
20. Giresunspor 4 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 4 12
2. Tuzlaspor 4 10
3. Manisa FK 4 9
4. Eyüpspor 4 9
5. Erzurumspor 4 9
6. Ankaragücü 4 8
7. Samsunspor 3 6
8. Bandırmaspor 4 6
9. Adanaspor 4 5
10. Ankara Keçiörengücü 4 4
11. Altınordu 4 4
12. Kocaelispor 4 4
13. İstanbulspor 3 3
14. Boluspor 3 3
15. Balıkesirspor 3 3
16. Denizlispor 4 3
17. Menemenspor 4 3
18. Bursaspor 4 1
19. Gençlerbirliği 4 1
Takımlar O P
1. M. United 4 10
2. Chelsea 4 10
3. Liverpool 4 10
4. Everton 4 10
5. Man City 4 9
6. Brighton 4 9
7. Tottenham 4 9
8. West Ham 4 8
9. Leicester City 4 6
10. Brentford 4 5
11. Crystal Palace 4 5
12. Aston Villa 4 4
13. Wolverhampton 4 3
14. Southampton 4 3
15. Watford 4 3
16. Arsenal 4 3
17. Leeds United 4 2
18. Burnley 4 1
19. Newcastle 4 1
20. Norwich City 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Valencia 4 10
3. Atletico Madrid 4 10
4. Real Sociedad 4 9
5. Athletic Bilbao 4 8
6. Sevilla 3 7
7. Barcelona 3 7
8. Mallorca 4 7
9. Real Betis 4 5
10. Elche 4 5
11. Osasuna 4 5
12. Rayo Vallecano 4 4
13. Villarreal 3 3
14. Levante 4 3
15. Espanyol 4 2
16. Cádiz 4 2
17. Granada 4 2
18. Celta de Vigo 4 1
19. Getafe 4 0
20. Deportivo Alaves 3 0