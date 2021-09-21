Yangınzede üreticilere sulama borusu desteği

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, büyük yangın felaketi sonrasında tarımsal üretimin sekteye uğramadan sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirdiği sulama borusu dağıtımına devam ediyor. Manavgat Atatürk Stadyumu’na gelen yangınzede üreticiler, tarımsal faaliyetlerde kullanabilecekleri sulama borularını Başkan Şükrü Sözen eşliğinde teslim aldı. Sulama borusunun teslimatına Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, başkan yardımcıları, bir sigorta şirketinin yetkilileri ve üreticiler katıldı. Sulama boruları, Manavgat Belediyesi çalışanları tarafından çiftçilerin araçlarına teker teker yüklendi.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, orman yangınlarında zarar gören tüm vatandaşlara bire bir ulaştıklarını belirterek hayırseverler aracılığıyla gelen destekleri ivedilikle ulaştırdıklarını belirtti. Başkan Şükrü Sözen, “Çiftçilik ve üreticilik yaparak hayatını idame ettiren vatandaşlarımız büyük yangın felaketinin ardından mağduriyet yaşadı. Acımıza ortak olarak bizlere destek olan vakıflar, dernekler ve şirketler aracılığıyla Manavgat Belediyesi olarak doğru ellere ulaşmaya son derece gayret ediyoruz. Sulama borusu, tarımsal üretimin en önemli unsurlarından bir tanesi. Üreticimize ve köylümüze bir nebze de olsa katkımız olduysa ne mutlu bize. Yangından zarar gören tüm vatandaşlarımızın her an yanlarında olmaya devam ederek tüm yaralarımızı birlikte saracağız” dedi.