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Yangınzede çocukların terapi eğitimleri devam ediyor

Manavgat Belediyesi, yaşanan büyük yangın felaketine maruz kalmış afetzede çocukların ruh sağlıklarını iyileştirmek, onları yeni yaşamlarına adapte etmek amacıyla tasarlanan “Manavgat’ın Anka Kuşları” isimli projesini tüm hızıyla sürdürüyor.

ANTALYA 06.09.2021, 12:58
Yangınzede çocukların terapi eğitimleri devam ediyor

Manavgat Belediyesi, yaşanan büyük yangın felaketine maruz kalmış afetzede çocukların ruh sağlıklarını iyileştirmek, onları yeni yaşamlarına adapte etmek amacıyla tasarlanan “Manavgat’ın Anka Kuşları” isimli projesini tüm hızıyla sürdürüyor.

Manavgat Belediyesi son olarak yangın atlatan Aşağı Işıklar, Karaöz, Aksaz, Belenobası, Güzelyalı, Karavca, Oymanpınar, Dikmen, Bucakşeyhler, Yukarı Işıklar mahallesinde yaşayan 2-16 yaş aralığındaki çocukları terapi eğitiminden geçirdi. Manavgat Belediyesi çalışanları tarafından evlerinden alınmak suretiyle Ilıca Meliha Ercan Engeliz Yaşamı Merkezi’ne getirilen çocuklar ve ailelerini Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen’i temsilen başkan yardımcısı Mustafa Ceylan kapıda karşıladı. Gün boyunca bilgisayar, resim, hayvanat bahçesi ve eğlenceli oyunlar gibi aktivitelerle keyifli vakit geçiren çocuklar, eğlenceli bir gün yaşadı.

Kent genelinde yaşanan afetten sonra çocukların ruh sağlığını ayrıca önemsediklerini belirten başkan yardımcısı Mustafa Ceylan, onların yüzünün gülmesi için her şeyi yapmaya hazır olduklarını dile getirdi. Ceylan, “ Kentimizde yaşanan yangın felaketinden sonra Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, çocuklarımızın kötü süreci bir an önce atlatması için Manavgat’ın Anka Kuşları projesini oluşturdu. Eğitimcilerimizin de katkısıyla çocuklarımız bir an önce normal hayata dönerek adapte oluyor. Manavgat Belediye’miz, tüm çocuklarımızın ve halkımızın yanında olarak bu süreci hep birlikte aşmaya yardımcı olacaktır” dedi.

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