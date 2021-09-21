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Yangınzede bal üreticilerine arı kovanı desteği

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı Kırsal Kalkınma ve Kooperatifçilik Şube Müdürlüğü tarafından 32 yangın mağduru bal üreticisine kovan yardımında bulunuldu. Büyükşehir Belediyesi hasar tespit çalışmalarının ardından ihtiyaç sahibi vatandaşlara eşya yardımını sürdürürken, kovanları zarar gören bal üreticilerini de destek de bulundu. Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı Kırsal Kalkınma ve Kooperatifçilik Şube Müdürlüğü tarafından 32 yangın mağduru üreticiye 320 kovan adet kovan dağıtımı yapıldı.

ANTALYA 21.09.2021, 11:41
Yangınzede bal üreticilerine arı kovanı desteği

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı Kırsal Kalkınma ve Kooperatifçilik Şube Müdürlüğü tarafından 32 yangın mağduru bal üreticisine kovan yardımında bulunuldu. Büyükşehir Belediyesi hasar tespit çalışmalarının ardından ihtiyaç sahibi vatandaşlara eşya yardımını sürdürürken, kovanları zarar gören bal üreticilerini de destek de bulundu. Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı Kırsal Kalkınma ve Kooperatifçilik Şube Müdürlüğü tarafından 32 yangın mağduru üreticiye 320 kovan adet kovan dağıtımı yapıldı.

“Üreticilerin yanındayız”

Kovan dağıtımına katılan Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı Kırsal Kalkınma ve Kooperatifçilik Şube Müdürü Metin Kazaroğlu, “Büyükşehir Belediyesi olarak Manavgat ilçesinde yangından zarar gören arı kovanlarını yerinde tespit ettik. Üreticilerimizin mağduriyetlerini gidermek için kovan dağıtımını gerçekleştirdik. Bundan sonra da üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

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