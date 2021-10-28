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Yangınzede arıcılara 360 kovan desteği

Manavgat yangınında arıları ve kovanları yanan arıcılara destek amacıyla ilk etapta 360 kovan dağıtıldı. Manavgat Belediyesiyle koordineli gerçekleştirilen etkinlik kapsamında yangından zarar gören arıcılara kovanları teslim edildi. Manavgat Atatürk Stadında gerçekleştirilen etkinlikte, kovanları yanan 18 arı üreticisine ilk etapta 360 kovan verildi.

ANTALYA 28.10.2021, 15:51
Yangınzede arıcılara 360 kovan desteği

Manavgat yangınında arıları ve kovanları yanan arıcılara destek amacıyla ilk etapta 360 kovan dağıtıldı. Manavgat Belediyesiyle koordineli gerçekleştirilen etkinlik kapsamında yangından zarar gören arıcılara kovanları teslim edildi. Manavgat Atatürk Stadında gerçekleştirilen etkinlikte, kovanları yanan 18 arı üreticisine ilk etapta 360 kovan verildi.

“Arı kovanı dağıtımı yapıyorlar”

Kovan dağıtım töreninde hazır bulunan Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Manavgat’ın Cumhuriyet Tarihinin en büyük yangın felaketine maruz kaldığını belirterek “Yangın sürecinde ve sonrasında Türkiye’nin hatta dünyanın dört bir yanından insanlar destek için seferber oldular. Beyaz eşyasından tutun da kümesine, ahırına, su borusuna kadar bir çok destek geldi. Bugün de Unvansız Gönüllüler Derneği başkanı ve yönetimi buradalar. Kendileri yangında zarar gören arıcılarımızın yaralarını bir nebze olsun sarmak amacıyla arı kovanı dağıtımı yapıyorlar” dedi.

“Ne mutlu bize”

Unvansız Gönüllüler Derneği Başkanı Onur Topçu, dernek olarak Tekirdağ’dan geldiklerini belirterek “Bizler unvanlarını portmantoya asmış değişik mesleklere mensup gönüllülerden oluşan bir derneğiz. Afet sürecinde Manavgat’ta çıkan yangınları uzaktan, ama afet platformu üyesi olmamız dolayısıyla bir o kadar da yakından takip ettik. Bu bölgede zarar görmüş arıcılarımıza ve ekosisteme destek olabilmek amacıyla yardımlarımızı hızlandırmaya çalıştık. Yurt dışından sağladığımız 200 bin lira bağışla bugün ilk etapta 360 kovanı Manavgat’ta arıcılarımıza dağıtıyoruz. Bu sayı kısa bir süre sonra 400’e ulaşacak. Devamını da getireceğiz. Bugün burada bu dağıtıma şahit olmak bizleri ayrıca mutlu ediyor. Tekirdağ dan da çok selam getirdik. Allah bu afetleri bir daha yaşatmasın diyoruz. Ufakta olsa arıcılarımızın yaralarına merhem olabildiysek ne mutlu bizlere” diye konuştu.

Bucak Şeyhlerde 50 dolu 50 boş olmak üzere 10 kovanlarının yandığını belirten Necla Çiğmiş “Kovanlarımız tamamen bal doluydu. Çaresiz kaldık. Bu yardımı yapanlardan Allah razı olsun” dedi.

Manavgat’ta meydana gelen yangında, bin 902’si dolu, bin 282’si boş olmak üzere toplam 3 bin 184 kovanın yandığı bildirildi.

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