Yangının mezarlıklarda bıraktığı izler silinmeye çalışılıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 5 ilçede çıkan yangınların ardından mezarlıklarda temizlik çalışması başlattı. Büyükşehir ekipleri Alanya’nın Güzelbağ Mezarlığı’nda temizlik çalışması yaparak yangının izlerini silmeye çalışıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Manavgat, Gündoğmuş, Akseki ve İbradı’da günlerce süren, geride derin izler bırakan yangın felaketinin ardından yaraları sarmaya çalışıyor. Büyükşehir ekipleri bir yandan vatandaşların ihtiyaçlarıyla yakından ilgilenirken, diğer yandan sorumluluk alanında bulunan yerlerde de yangının izlerini silmeye çalışıyor. Bu kapsamda Alanya’nın Güzelbağ Mahallesi’ndeki yangında büyük hasar gören ve yılların ağaçlarının adeta karaya büründüğü mezarlıkta genel temizlik çalışması gerçekleştiriliyor.

“Mezarlıklar temizleniyor”

Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Mezarlık Birimi ekipleri, önce mezarlıkta su hatlarını yenileyerek su teminini sağlıyor. Diğer taraftan mezarlık içinde yer alan çalı çırpılar toplanırken, ağaçlar tek tek kesilerek temizleniyor. Ekipler, temizlenme imkanı olan bazı kabirleri de temizleyerek yangının izlerini ortadan kaldırmaya çalışıyor.