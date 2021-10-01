Yangın sonrası toplanan atıklar ‘Venüs Heykeli’ne dönüştü

Manavgat yangının ardından Büyükşehir Belediyesi tarafından ormanlık alandan toplanan atık malzemeler, Rus sanatçı Güzel Amirova’nın elinde Altın Portakal Film Festivali’nin simgesi heykeline dönüştü. Yeniden Doğuş’ isimli heykel festival süresinde Atatürk Kültür Merkezi (AKM) önünde sergilenecek.

Manavgat İlçesinde 28 Temmuz günü çıkan ve 220 saat sonra kontrol altına alınabilen Türkiye’nin en büyük orman yangını ardından ormanın içinde birçok plastik, cam ve ahşap atık ortaya çıkmıştı. Büyükşehir ekipleri tarafından toplanan bu atık malzemeler, Rus sanatçı Güzel Amirova, tarafından bu yıl ‘Gelecek Umutla Yeşerecek’ sloganıyla düzenlenen 58. Altın Portakal Film Festivali’nin sembolü Venüs Heykeli’ne dönüştürüldü. ‘Yeniden Doğuş’ ismi verilen heykel festival süresinde Atatürk Kültür Merkezi (AKM) önünde sergilenecek. Daha öncede sahillerden toplanan atıkları heykellere dönüştüren Rus sanatçı Güzel Amirova kendisine teslim edilen atıklardan Venüs Heykeli yaptı. Heykelin baş kısmında, plastik şişelerden yapılan ve yeniden doğuşu simgeleyen dallarında yeşermiş yaprak figürleri yer alıyor.

“Orman yangınlarına dikkat çekiyoruz”

Heykelin büyük beğeni kazandığını belirten Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Lokman Atasoy, “Altın Portakal Film Festivali’nin bu yılki sloganı ‘Gelecek Umutla Yeşerecek’ oldu. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak başta Manavgat ve ülkemizin farklı yerlerinde yaşanan yangınlara dikkat çekmek ve oraların tekrar doğaya kazandırılması adına hassasiyetin gösterilmesi için böyle bir sloganı tercih ettik. Güzel Amirova da bizim Altın Portakal Heykeli’ne bu sloganı esas alarak yeni bir boyut kazandırdı. Bizler Manavgat orman yangınından sonra ormanlık alanlardan topladığımız plastik, tekstil, ağaç atıklarını kendisine teslim ettik. Kendisi de ‘Yeniden Doğuş’ isimli bir Venüs Heykeli’ni ortaya çıkardı” dedi.

“Bu heykel; geri dönüşüm değil ileri dönüşümdür”

Festival sonrasında heykelin kalıcı olarak sergileneceğini söyleyen Atasoy, “Çalışma, yanan yerlerdeki yeniden uyanışı, umudu, geleceği temsil etmesi öte yandan atık olarak gördüğümüz malzemelerin aslında nasıl sanat eserine dönüştüğünün ortaya çıkarılması anlamında önemlidir. Bu bir geri dönüşüm değil ileri dönüşümdür. 58 Venüs Heykeli kentimizin farklı noktalarına yerleştirildi. Bu 59’uncusu olacak ve film gösterimlerinin yapılacağı alanda sergilenecek” diye konuştu.

“Ormanları kirletmeyelim”

Ormandan toplanarak heykele dönüştürülen atıkların normal atıklar olmadığını söyleyen Güzel Amirova, “Büyükşehir Belediyesi ormandaki temizlikte toplanan plastik atıkları getirdi. Atık ürünlerden bu heykeli yaptım. Bu yaz çıkan yangınlarda biz çok üzüldük. Sanatçı olarak ne yapabilirim diye düşündüm. İyi bir fırsat oldu. Ormanlara hiçbir şey atmamak lazım. Bu atıklar geri dönüşebilen atıklardır. Ormanları bunlarla kirletmeyelim” dedi.