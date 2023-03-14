Yangın ekibine işbaşı eğitimi verildi

Antalya’nın Kumluca ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından orman yangınları iş başı eğitimi yapıldı.

Eğitim, Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, Yangın Şube Mühendisleri Kumluca Orman İşletme Müdürü Cengiz Okudan koordinesinde işletme müdürlüğünde görevli teknik personel, orman muhafaza memuru ve işçi personelinden oluşan 100 kişilik katılım ile gerçekleştirildi.

İşbaşı Eğitiminde, Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, orman yangınlarına mücadelede daha etkin ve dikkatli olunması için yapılması gereken hususlarda talimat verdi. Yangın mevsiminin kazasız belasız en az hasarla atlatılması temennisinde bulundu.

Eğitim çerçevesinde Antalya Orman Bölge müdürlüğü şube müdürlüğü eğiticileri yangında karşılaşılan sıkıntılar ve yapılması gereken çalışmaları anlatan sunumlarını gerçekleştirdi.