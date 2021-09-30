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Yangın bölgesinde 804 abonenin su borcu silindi

Antalya Büyükşehir Belediyesince temmuz ve ağustos aylarında yaşanan yangın felaketinden etkilenen bölgelerdeki 804 abonenin su borcu tamamen silindi. 15 bin 402 abonenin ise borçları 3 ay süre ile ertelendi.

ANTALYA 30.09.2021, 15:46
Yangın bölgesinde 804 abonenin su borcu silindi

Antalya Büyükşehir Belediyesince temmuz ve ağustos aylarında yaşanan yangın felaketinden etkilenen bölgelerdeki 804 abonenin su borcu tamamen silindi. 15 bin 402 abonenin ise borçları 3 ay süre ile ertelendi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, yangın afet bölgesinde bulunan Manavgat, Akseki, Alanya, Gündoğmuş ve Gazipaşa ilçelerinde yangından etkilenen vatandaşların mağduriyetlerini gidermek için su borçlarına yönelik bir karar alındı. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek Başkanlığında toplanan ASAT Genel Kurulu’nun aldığı kararla yetki verilen ASAT Yönetim Kurulu söz konusu yerleşim yerlerindeki 804 abonenin güncel su ve atık su borcunu tamamen sildi. Aynı kapsamda 15 bin 402 abonenin borcu ise 1 Eylül’den itibaren 3 ay süre ile faizsiz olarak ertelendi. Kurulun aldığı karar doğrultusunda ayrıca yangından etkilenen, hasar gören veya yenilenen yapılardan abonelik ve montaj bedeli ücreti alınmayacak.

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