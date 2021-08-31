Yanan ormanlar için 1 milyon fidan bağışı

Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu, Antalya Büyükşehir Belediyesi ile imzaladığı protokol ile daha yeşil bir Antalya için 1 milyon fidan bağışlayacak. Fidanlar, Manavgat bölgesinde yaşanan büyük yangından zarar gören alanların rehabilitasyonu için kullanılacak.

Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu’nca doğaya karbon salınımının azaltılması amacıyla yürütülen proje kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Konfederasyon arasında protokol imzalandı. Protokolün imza törenine Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanları Lokman Atasoy ve Doç. Dr. Önder Bilgin, Genel Sekreter Yardımcısı Durmuş Ali Arslan, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Dr. Çiğdem Hacıoğlu ve Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu Başkanı Hakan Yüksel katıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi adına Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Dr. Çiğdem Hacıoğlu ile Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu Başkanı Hakan Yüksel arasında imzalanan protokol ile 1 milyon adet fidan bağışlanacak. Fidanlar, Manavgat bölgesinde yaşanan büyük yangından zarar gören alanların rehabilitasyonu ve Antalya ilimizdeki yeşil alanlarda kullanılan ağaç sayısının arttırılması için değerlendirilecek.

“Projeyi çok önemsiyoruz”

Yanan alanların ağaçlandırılmasına katkı koyacak bu projeyi çok önemsediklerini belirten Genel Sekreter Yardımcısı Durmuş Ali Arslan, “İşbirliğimiz sayesinde birçok orman köylüsünün talebi doğrultusunda yanan ağaçları yerine yeni ağaçlar yeşerecek, yanan ormanlık alanlarımızın ve kentimizin yeşillendirilmesine katkı sağlanacaktır” dedi.

“Birlikte yeşerteceğiz”

Yanan alanların şu anki haliyle bir gerilim filmini andırdığını belirten Başkan Danışmanı Lokman Atasoy, “Yanan alanlar maalesef korku filmi gibi. Her yer simsiyah. Bir tane kuş sesi, böcek sesi yok. Yaprak hışırtısı yok. 60 bin hektar ormanlık alanımız yandı. 84 bin futbol sahası büyüklüğünde bir alandan bahsediyoruz. Orman ekosistemini doğru ve akılcı yöntemlerle tekrar oluşturmalıyız. Başkanımız Olağanüstü Meclis Toplantısında yanan yerlerin ağaçlandırılması konusunda ilgili kurum, kuruluş ve STK’lar ile işbirliği protokollerinin yapılması konusunda yetki aldı. Şu anda bunun ilkini gerçekleştiriyoruz. Kendisi çevre ve doğa dostu Antalya hedefiyle yola çıktı. Biz ekibi olarak iklim dostu, çevre dostu kent noktasındaki her türlü projeye katkı koyuyoruz. Sunduğunuz desteğin ‘Birlikte Yeşerteceğiz’ sloganına çok büyük katkı koyacağına inanıyorum” diye konuştu.

“Fidanlar yeşil Antalya için”

Antalya Büyükşehir Belediyesi adına Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Dr. Çiğdem Hacıoğlu ile Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu Başkanı Hakan Yüksel arasında imzalanan protokol ile 1 milyon adet fidan bağışlanacak. Fidanlar, Manavgat bölgesinde yaşanan büyük yangından zarar gören alanların rehabilitasyonu ve Antalya ilimizdeki yeşil alanlarda kullanılan ağaç sayısının arttırılması için değerlendirilecek.