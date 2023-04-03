Yalınlı mahallesi’nde tapu sevinci
ANTALYA (İHA) – ANTALYA’NIN DÖŞEMEALTI İLÇESİNDE, PARSELASYON ÇALIŞMASI TAMAMLANAN YALINLI MAHALLESİ’NDE HAK SAHİPLERİNE TAPULARI DAĞITILDI. DÖŞEMEALTI BELEDİYE BAŞKANI TURGAY GENÇ, NEBİLER KAPALI PAZAR YERİNDE VERDİĞİ İFTAR YEMEĞİ VE TAPU DAĞITIM TÖRENİNDE, İMAR UYGULAMASININ TAMAMLANMASIYLA BİRLİKTE ARTIK YENİ RUHSATLI YAPI YAPABİLECEĞİNİ SÖYLEDİ. BAŞKAN GENÇ, “BİZDE BELEDİYE OLARAK KANALİZASYON ALTYAPI ÇALIŞMALARINA BAŞLAYIP, YENİ YOLLARLA BİRLİKTE SICAK ASFALT VE KALDIRIM ÇALIŞMALARINA BAŞLAYACAĞIZ. DOĞALGAZ HAT DÖŞEMESİ DE İMAR ÇALIŞMALARIMIZIN BİTMESİYLE BİRLİKTE BAŞLAYACAK VE ÖNÜMÜZDEKİ YOL İÇERİSİNDE YALINLI VE NEBİLER MAHALLELERİMİZDE DOĞALGAZI OLMAYAN EV KALMAYACAK” DEDİ.
ANTALYA (İHA) – Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde, parselasyon çalışması tamamlanan Yalınlı Mahallesi’nde hak sahiplerine tapuları dağıtıldı. Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, Nebiler Kapalı Pazar yerinde verdiği iftar yemeği ve tapu dağıtım töreninde, İmar uygulamasının tamamlanmasıyla birlikte artık yeni ruhsatlı yapı yapabileceğini söyledi.
Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, Yalınlı Mahallesi’nde imar planları olmasına rağmen yıllardı uygulaması yapılmayan Yalınlı ve Nebiler Mahalleleri’nin imar sorununu çözüme kavuşturdu. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için zayiatları lüksek olan eski planları revize eden Başkan Genç daha sonra parselasyonlarını yaparak bölgenin kanayan yarası haline gelen İmar uygulamasını tamamladı. Nebiler Kapalı Pazar Yeri’nde düzenlenen törenle 450 hak sahibine tapuları dağıtılırken, başkan Genç alt ve üst yapı çalışmaları için müjde verdi.
Törende konuşan Başkan Genç, “Göreve geldiğimizde vatandaşlara büyük mağduriyetler yaşatacak imar planları bulduk. Hemen kolları sıvayarak bölge halkının en az zayiatla kurtarılacağı yeni imar planlarını düzenledik. İmar planlarını halkımızın yararına revize etmemizin ardından parselasyonları tamamlayıp bugün de büyük bir gururla tapularınızı dağıtmanın mutluluğunu yaşıyorum. Hemen Kanalizasyon alt yapı çalışmalarımıza başlayacağız, yine doğalgaz kolektör hattı bölgemize gelecek ve önümüzdeki yıl itibariyle tüm evlerde doğalgaz kullanımı başlayacak. Yine yeni yolların açılması, kaldırım ve asfalt çalışmalarımıza da önümüzdeki günlerde başlayacağız” dedi.
Hak sahiplerine tapu dağıtımının ardından iftar yemeğinde vatandaşlarla bir araya gelen Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, “Ramazan ayının tüm İslam âlemine hayırlar getirmesini diliyorum. Şubat ayında yaşadığımız ve 50 binin üzerinde vatandaşımızı yitirdiğimiz depremlerde hayatını kaybedenlere rahmet, geride kalanlara başsağlığı diliyorum. Ülkemizin başı sağolsun. Biz de Döşemealtı Belediyesi ve Döşemealtı halkı olarak depremin ardından yaptığımız büyük dayanışma örneğiyle yaraların sarılmasında bir nebze katkımız olduysa ne mutlu bize. Rahmet ve bereket ayı Ramazan’da yaptığımız ibadetlerin kabul olmasını diliyorum” diye konuştu.