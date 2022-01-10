Yaklaşık 5 metrelik tomruğu motosikletine yükleyip ölüme davetiye çıkardı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir motosiklet sürücüsü, plakasız motosikletinde taşıdığı tomruk ile adeta ölümüne davetiye çıkardı. Seyir halindeki bir aracın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler hayret ettirdi.

Bu kadarı da olmaz dedirten görüntüler Manavgat ilçesi Ilıca Mahallesi D-400 yan yolunda araç kamerasına yansıdı. Plakası olmayan motosiklete yan olarak konulan yaklaşık 5 metrelik tomrukla şehirler arası yola çıkan sürücü hem kendi canımı hem diğer araç sürücülerinin hayatını tehlikeye attı. Ancak dikkatli bakıldığında fark edilebilin tomruk yüklü motosiklet, sağ şeritte gitmesine rağmen bir otomobilden fazla yer kaplarken karayolunu kulalanan diğer sürücülerin dikkati sayesinde kaza yaşanmadı.