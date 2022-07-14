Yağma suçundan aranan şahıs uyuşturucuyla yakalandı

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde, yağma suçundan aranan şahıs üzerinde 2 gram metamfetaminle yakalandı.

Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Gazipaşa ilçesi Güney Jandarma Karakol Komutanlığı yol kontrol noktasında bir turizm firmasına ait otobüs durduruldu. Otobüste yapılan kimlik kontrolünde, yolcu olarak bulunan Z.E. isimli şahsın yağma suçundan yakalaması olduğu tespit edildi. Şahsın yapılan üst aramasında çantasında 2 gram ağırlığında kristal madde ele geçirildi.