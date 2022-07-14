banner528

banner549

banner547

Son Dakika
“15 Temmuz’da Türk Milleti destan yazmıştır”
“15 Temmuz’da Türk Milleti destan yazmıştır”
Takısız düğün yaptılar
Takısız düğün yaptılar
Türkiye’de ilk kez yapıldı
Türkiye’de ilk kez yapıldı
Toplam ciro yıllık yüzde 132,7 arttı
Toplam ciro yıllık yüzde 132,7 arttı

Yağma suçundan aranan şahıs uyuşturucuyla yakalandı

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde, yağma suçundan aranan şahıs üzerinde 2 gram metamfetaminle yakalandı.

ANTALYA 14.07.2022, 15:52
Yağma suçundan aranan şahıs uyuşturucuyla yakalandı

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde, yağma suçundan aranan şahıs üzerinde 2 gram metamfetaminle yakalandı.

Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Gazipaşa ilçesi Güney Jandarma Karakol Komutanlığı yol kontrol noktasında bir turizm firmasına ait otobüs durduruldu. Otobüste yapılan kimlik kontrolünde, yolcu olarak bulunan Z.E. isimli şahsın yağma suçundan yakalaması olduğu tespit edildi. Şahsın yapılan üst aramasında çantasında 2 gram ağırlığında kristal madde ele geçirildi.

Yorumlar (0)
28°
az bulutlu