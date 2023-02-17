Yabancılar Meclisi’nden depremzedelere yardım

Alanya Belediyesi Yabancılar Meclisi, yaklaşık 400 bin TL değerindeki yardım ürünlerini tedarik ederek depremzedelere gönderilmek üzere Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer ve Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’e teslim etti.

Alanya Belediyesi Yabancılar Meclisi üyeleri örnek bir davranışa imza attı. Meclis toplantısında depremzedeler için yapacakları yardımlar hususunda fikir alışverişi yaban Yeni Alanyalılar, ardından toplanan yardımlarla yaklaşık 400 bin TL değerindeki 4 bin 500 kıyafet bin 500 ayakkabı olmak üzere 6 bin parça yardım malzemesini tedarik ettiler. Meclis üyeleri, yardımlarının depremzedelere ulaştırılmak üzere yardım çadırında Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer ve Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’e teslim ettiler.

“Hep beraber bu acıyı paylaşıyoruz”

Alanya Belediyesi Yabancılar Meclisi Başkanı Abdullah Karaoğlu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; “Yabancılar Meclisi Alanya’nın her türlü konusunda yerini almaktadır. Bu acı günümüzde de hep beraber bu acıyı paylaşıyoruz. Alanya’da yaşayan yeni Alanyalılar yaklaşık 400 bin TL’lik bağışta bulundu. Bunun karşılığında da 4 bin 500 iç kadın erkek ve çocuklar için iç çamaşırı ve kıyafet ayrıca bin 500 adet de kadın erkek çocuk ayakkabı, terlik, bot aldık. Bu yardımların önümüzdeki günlerde de devam edeceğine inanıyorum. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Acımızı paylaşıyorlar. Sağ olsun Belediye Başkanımız bizlere her yerde sahip çıkıyor. Bir kişiyi mutlu edersek hepimiz çok mutlu olacağız. Allah bu acıları bir daha göstermesin”

“Bugünler dayanışma günüdür”

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, açıklamasına Miraç Kandili’ni kutlayarak başlarken bugünlerin dayanışma günü olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı; “Öncelikle bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hayırsever yerleşik yabancılar depremzedelere duyarsız kalmayarak bir nebze de olsa gönüllerinden koparak bugün bir tır dolusu yardım malzemesini bağış yapmak istediler. Bugüne kadar zaten her şeyimizde yanımızda oldular. Bu vesileyle hem Meclis Başkanıma hem Meclis üyelerime hem de yerleşik yabancı dostlarımızın hepsine teşekkür ederim. Bugünler dayanışma günüdür. Bu dayanışmayı gösteren tüm duyarlı vatandaşlarımıza sonsuz teşekkür ediyorum”

Bosna ve Alman derneklerinden konteyner desteği

Alanya Belediyesi Yabancılar Meclisi üyeleri olan, ayrıca Bosnalılar Derneği’ne üye yeni Alanyalılar 8 adet konteyner bağışlarken, Alanya Alman Kilise Derneği de konteyner desteği vereceklerini açıkladı.