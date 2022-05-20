Yabancı uyruklu şüphelinin ikametinde 100 bin TL değerinde kaçak telefon bulundu

Antalya’da yabancı uyruklu bir şahsın piyasaya kaçak cep telefonu sürdüğü bilgisi jandarma ekiplerini harekete geçirdi. İhbar üzerine gerçekleştirilen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 100 bin TL olan 9 adet cep telefonu ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünce kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde yürütülen çalışmalarda Suriye uyruklu i.S. isimli şahsın piyasaya kaçak cep telefonu sürdüğünün tespit edilmesi üzerine KOM Şube Müdürlüğü ve Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şahsın evinde yapılan aramada; değişik marka ve modelde piyasa değeri yaklaşık 100 bin TL olan toplam 9 adet cep telefonu ele geçirildi.

Olay ile ilgili olarak Nöbetçi Cumhuriyet savcısına bilgi verilerek alınan talimat doğrultusunda adli işlemlere başlandı.