Veteriner Hekimler Odası seçimlerini mevcut başkan Karabayoğlu’nun listesi kazandı

Antalya’da Veteriner Hekimler Odası Olağan Genel Kurulu ve Organ seçimleri tamamlandı. İki listenin yer yarıştığı seçimlerde mevcut başkan Murat Karabayoğlu’nun liderliğini yaptığı liste, yönetim kurulu ve tüm organları kazandı.

Meslek sorunları, oda faaliyetleri ile ülke hayvancılığının konuşulduğu Olağan Genel Kurulu, odanın toplantı salonunda 01 Ekim Cumartesi günü yapıldı. Genel kurul sonrasında 2022-2024 dönemi için odayı yönetmeye aday iki listenin yarıştığı seçimleri mevcut başkan T.Murat Karabayoğlu’nun liderliğini yaptığı liste, yönetim kurulu ve tüm organları kazandı.

Seçim sonrası konuşan T.Murat Karabayoğlu, seçimlere meslektaşları tarafından oldukça yoğun katılım sağlanmasının memnuniyet verici olduğunu belirterek, oda çalışmalarını bir adım daha öteye taşımak için kendilerine tekrardan verilen bu görevi layıkıyla yerine getireceklerini ifade etti.