Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin geleneksel olarak düzenlendiği Veteranlar Badminton Şenliği başladı. 50 sporcunun katıldığı şenlik, Pazar günü oynanacak final karşılaşmalarıyla sona erecek.

Muratpaşa Belediyesi’nin bu yıl 3’üncüsünü gerçekleştirdiği Veteranlar Badminton Şenliği, Süleyman Evcilmen Spor Salonu’nda başladı. Pazar günü oynanacak final karşılaşmalarıyla sona erecek şenlikte 35 yaş ve üstü 50 sporcu badminton kortlarında ter döküyor.

Badminton Veteranlar Kurul Başkanı Ayşegül Doğan, Muratpaşa Belediyesi’nin şenliği geleneksel hale getirdiğini belirterek “Bu yıl 3’üncüsü yapılıyor. Amaç dostluk ve bir arada olmak” dedi. Şenlikte 35 yaş ve üstü sporcuların mücadele ettiğini belirten Doğan, “Desteklerinden dolayı Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’a çok teşekkür ederim” dedi.

Eski milli sporcu 43 yaşındaki Barış Boyar ise şenlik için davet edildiğinde çok mutlu olduğunu belirterek Muratpaşa Belediyesi’nin badminton sporuna önemli katkılar sağladığını söyledi.

Şenlikte mücadele eden sporculardan biri de Adana’dan katılan 73 yaşındaki Nuriye Günal oldu. 15 yıldır badminton oynadığını belirten Günal, “Bu etkinliğe 2’nci kez katılıyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim” dedi.