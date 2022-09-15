Vefatının yıl dönümünde Soner Ustaoğlu Parkı açıldı

Muratpaşa Belediyesi, vefatının birinci yıl dönümünde Avukat Soner Ustaoğlu Parkı’nı törenle açtı. Ustaoğlu’nun meslektaşları, sevenleri ve ailesinin katıldığı mütevazi törende, Belediye Başkanı Ümit Uysal, yıllar içinde bazı insanların bulundukları ortamın ruhunu temsil eder hale geldiğini belirterek, “Soner, öyle bir dostumuzdu ” dedi.

Yakalandığı hastalık sonucu geçen yıl eylül ayında hayata veda eden avukat Soner Ustaoğlu’nun adı, kendisiyle özdeşleşen Antalya Barosu’nun da bulunduğu Meltem Mahallesi’nde bir parka verildi. Park, Ustaoğlu’nun vefatının birinci yıl dönümünde mütevazı bir törenle açıldı. Açılışta Antalya Barosu Başkanı Hüseyin Geçilmez, Antalya Barosu’nun eski başkanları Cengizhan Gököz, Zafer Köken, Polat Balkan, Ustaoğlu’nun meslektaşları, sevenleri ve eşi Ayla Ustaoğlu katıldı.

Aynı zamanda avukat olan Başkan Uysal, burada yaptığı konuşmada, merhum Ustaoğlu’nu hatırlarken bir taraftan hüzünlendiklerini ama bir taraftan da gülümsediklerini söyledi. “Hepimizin onunla birçok anısı var. Birçok yaşanmışlığımız var” diyen Başkan Uysal, şöyle konuştu:

“Bazı insanlar bulundukları ortamın ruhunu temsil ediyor. Yani bulundukları ortamla, meslek örgütüyle, mesleki çalışma ortamıyla özdeşleşiyorlar davranışları. İnsanlarla ilişkileri sanki topyekun o habitatı temsil eder hale geliyorlar. Bunu yaşarken çok fark etmek mümkün değil. Ama kaybedildiğinde ortaya çıkan boşluk, eksiklik onların bu özelliğini sonuna kadar hissetmenize neden oluyor. Soner, öyle bir dostumuzdu yani tam Baro Bey.”

Başkan Uysal, açılışı yapılan parkın sembolik de olsa onun Antalya Barosu’na ve kente kattığı enerjinin devam edeceği bir yer olacağını söyledi. Başkan Uysal, bu yıl mart ayında düzenlenen Avukat Soner Ustaoğlu Tiyatro Günleri’ni de devam ettireceklerini dile getirdi.