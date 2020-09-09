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Vefat eden ALKÜ’lü öğrencinin diploması ailesine verildi

AĞUSTOS AYINDA GEÇİRDİĞİ TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBEDEN, ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ALKÜ) ÖĞRENCİSİ FEYAZ BİLGİÇ’İN DİPLOMASI AMCASI NURETTİN BİLGİÇ İLE ABİSİ MEHMET BİLGİÇ’E VERİLDİ.

ANTALYA 09.09.2020, 11:37
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Vefat eden ALKÜ’lü öğrencinin diploması ailesine verildi

Ağustos ayında geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) öğrencisi Feyaz Bilgiç’in diploması amcası Nurettin Bilgiç ile abisi Mehmet Bilgiç’e verildi.

2017-2018 eğitim öğretim yılında ALKÜ Gazipaşa Rahmi Büyükballı MYO Turizm ve Otel İşletmeciliği Programına kayıt yaptıran Feyaz Bilgiç, ALKÜ’den 1 Temmuz 2020’de mezun olduktan sonra bir otelde çalışırken eve dönüş yolunda geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Ağustos ayında Kargıcak’ta meydana gelen kazada vefat eden Bilgiç’in diploması, ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan tarafından amcası Nurettin Bilgiç ile abisi Mehmet Bilgiç’e takdim edildi. Aile yakınlarının da katıldığı diploma töreni sırasında duygu dolu anlar yaşandı.

Rektör Kalan, genç yaşta gelen ölümlerin çok üzücü olduğunu söyledi. Kalan, “Öğrencimiz Feyaz Bilgiç’in ölümü en başta ailesini, sevenlerini, arkadaşlarını ve bizleri derinden yaraladı. Aramızdan genç yaşta ayrılan öğrencimize onu unutmadığımızı göstermek için hak ettiği diplomasını ailesine takdim ettik. Umarım bu diploma Feyaz’ın anılarını yaşatma ve acılarınızı hafifletmede naçizane bir katkısı olur. Bu vesile ile tekrar merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyorum” dedi.

Amca ve abi Bilgiç, Rektör Kalan ve üniversite yönetimine Feyaz’ı unutmadıkları için teşekkür etti.

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