Vefa Biriminden son 5 ayda bin 344 çalışma

Gazipaşa Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ali Rıza Büyükakça, vakıf bünyesinde yer alan Vefa Birimi’nin son 5 ayda 1344 faaliyet yaptığını belirterek, 46 mahallede toplam 215 haneye ziyaret gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Gazipaşa Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) bünyesinde ihtiyaç sahibi vatandaşların hizmetinde görev alan Vefa Birimi ekipleri, dur durak bilmeden 53 mahallede çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, merkez ve kırsal mahallelerde bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşları ziyaret edip, vatandaşların istek ve taleplerini dinliyor. Gelen talepler vatandaşlara özel hizmet veren Vefa Ekibi, son olarak SYDV Müdürü Ali Rıza Büyükaça ile birlikte Kahyalar, Çalıpınar ve Gazi Mahallelerine ziyaret gerçekleştirdi. Burada ekipler tarafından yaşlı ve engelli vatandaşların ev temizliği ve kişisel bakımlarına ilişkin temel ve zaruri ihtiyaçları karşılandı.

“Taleplerini dinliyoruz”

Gazipaşa Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ali Rıza Büyükakça, SYDV bünyesinde Kahyalar, Çalıpınar ve Gazi Mahallelerine ziyaretler gerçekleştirdiklerini belirterek, "Vakıf olarak yaşlılarımızın ve ihtiyaç sahibi ailelerimizin yüreklerine dokunduk. Yalnız yaşayan yaşlılarımızı ziyaret ederek onlarla sohbet ettik. Dertlerini dinleyip varsa sorunlarını giderdik. Yaşlılarımızın talepleri hakkında istişarelerde bulunduk. Onlarla gönül bağı kurarak dertlerine derman olmaya çalıştık. Onların gülen yüzü olmak için çalışmalarımıza durmadan devam etmekteyiz. Biz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı olarak her zaman yaşlılarımızın engelli ve yalnız yaşayan vatandaşlarımızın yanında olacağız” dedi.

“46 mahalle 215 hane”

Gazipaşa Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Vefa Birimi olarak son 5 ayda (1 Ocak-31 Mayıs) bin 344 faaliyet yaptıklarını belirten SYDV Müdürü Ali Rıza Büyükaça; 46 mahallede toplam 215 hanede, 294 kişiye de ayda 2 kez ziyaret gerçekleştirdiklerini açıkladı.