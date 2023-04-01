Vefa Birimi ekipleri 3 ayda 223 hanede 313 faaliyet gerçekleştirdi

Gazipaşa Kaymakamlığı SYDV bünyesinde kurulan Vefa Birimi ekipleri, 01 Ocak-31 Mart 2023 tarihleri arasında 223 hanede 313 faaliyet gerçekleştirdi.

Gazipaşa Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) bünyesinde kurulan Vefa Birimi ekipleri, Gazipaşa’da ihtiyaç sahibi ve engelli bireylerle yaşlı vatandaşları, yalnız bırakmıyor. Gazipaşa’nın 53 mahallesinde çalışmalarını sürdüren ekipler, 01 Ocak -31 Mart 2023 tarihleri arasında 223 hanede 313 faaliyet gerçekleştirdi. Ziyaret edilen hanelerde, vatandaşların günlük işlerini takip eden ekipler, yaşlı, engelli, kronik hasta, yardıma muhtaç ve ihtiyaç sahibi ailelerin yemekleri pişirip, hane temizliklerini yapıyor. Bunun yanında bireylere bahçe işlerinde yardım eden ekipler, yufka ekmek yapımı, halı yıkama, odun kırma gibi işlerde bireylerin yardımına koşuyor. Yaşlı, engelli, kronik hasta, yardıma muhtaç ve ihtiyaç sahibi aileleri bir an olsun yalnız bırakmayan Vefa Birimi ekipleri, vatandaşların istek ve taleplerini yerine getiriyor.

“3 ayda 223 hanede 313 faaliyet gerçekleştirdik"

SYDV tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara verilen hizmetler hakkında bilgi veren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Ali Rıza Büyükakça, “Gazipaşa Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Vefa Birimi olarak 01-31 Mart 2023 tarihleri arasında ilçemizdeki 223 hanede yaşayan vatandaşlarımıza 313 faaliyet gerçekleştirildi. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımızca tespit edilmiş, yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın ev temizliği ve kişisel bakımlarına ilişkin temel ve zaruri ihtiyaçları karşılanmıştır. Yapılan ziyaretlerde yaşlı vatandaşlarımızın gönülleri alınıp, hoş sohbet edilip, istek ve talepleri dinlenmiştir” dedi.

"Yaşlı ve engelli vatandaşların öz bakımları yapılmıştır"

Çalışmalar muhteviyatında engelli bireylerin de yalnız bırakılmadığına dikkat çeken Müdür Büyükakça, “Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımızca tespit edilen yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın ev temizliği ve kişisel bakımlarına ilişkin temel ve zaruri ihtiyaçları karşılanmıştır. Program muhteviyatında yaşlı, kronik hasta, yardıma muhtaç ve ihtiyaç sahibi ailelerin evleri temizlemiş, bulaşıkları yıkanmış, camları silinmiş, halıları yıkanmış, yemekleri yapılmış, çamaşırları yıkanmış, odunları kırılmış ve düzenlenmiş, bacaları temizlenmiş ramazan ayı için ihtiyaç dahilinde ekmekleri yapılmış, yaşlı ve engelli vatandaşların öz bakımları yapılmıştır” ifadeleri kullanıldı.

"Her zaman yanlarında olacağız"

İhtiyaç sahibi vatandaşların her zaman yanlarında olacaklarına vurgu yapan Büyükakça, “Yaşlılarımız dün ile bugün arasında köprü kuran, kültürümüzü ve değerlerimizi yarınlara taşımamızı sağlayan en değerli varlıklarımızdır. Başta ailelerimiz olmak üzere çevremizdeki tüm yaşlılara sevgi ve saygımızı göstermeliyiz. Gazipaşa Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakfı olarak gönülleri hoş tutmak en büyük vazifemiz. Bu anlayışla elimizden geldiği kadar onları sık sık ziyaret edecek ve yanlarında olacağız” şeklinde konuştu.