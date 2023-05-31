Varsak Aydoğmuş’un yolları da güzelleşiyor

Kepez Belediyesi, 25 bin metrekare yeşil alan yatırımıyla çehresini güzelleştirdiği Varsak Aydoğmuş Mahallesi’nin yollarını da sıcak asfalt hizmetiyle modern bir görünüme kavuşturuyor.

Kepez Belediyesi, geçtiğimiz günlerde yeni bir park çalışması başlattığı Varsak Aydoğmuş Mahallesi’ne, sıcak asfalt hizmeti de götürdü. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü dönemlerinde ulaşıma açılan Yavuz Sultan Selim Caddesi’nde asfalt çalışması başlatıldı. Sıcak asfalt çalışması; genişliği 30 metre, uzunluğu bin 200 metre olan caddenin, Fatih Terim Caddesi ile Ahmet Çeşme Caddesi arasında kalan ve alt yapı çalışmaları tamamlanan 600 metrelik bölümünde yapılıyor.

Aydoğmuş’a modern cadde

İş makineleriyle sathi asfaltı kaldırılan daha sonra zemin tesviyesi yapılan yola, filler malzemesi serilerek, sıkıştırıldı. Bu çalışmayla yol, sıcak asfalt serilmesine hazır hale getirildi. Finişer makinesiyle, alt yapısı tamamlanan caddeye 8 santimetre kalınlığında sıcak asfalt serildi. Fen İşleri Müdürlüğü, bölgede toplam 16 bin metrekare alan büyüklüğünde yolun ulaşımını, 3 bin ton sıcak asfalt çalışmasıyla konforlu hale getiriyor.

Yavuz Sultan Selim Caddesi’nde, elektrik iletim hatları yer altına alınırken, Park ve Bahçeler Müdürlüğü orta refüje çim ekti ve ağaç fidanı dikti. Sıcak asfalt ve peyzaj çalışmalarıyla Yavuz Sultan Selim Caddesi, modern bir şehir görünümüne kavuştu.