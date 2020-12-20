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Varlık Mahallesi’nde içme suyu alt yapısı yenilenerek modernize edildi
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Muratpaşa ilçesi Varlık Mahallesi’nin içme suyu altyapısını yeniledi. Çalışma kapsamında bölgedeki şebeke, modern ölçüm ve izleme araçlarıyla donatıldı.
ANTALYA 20.12.2020, 10:06
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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Muratpaşa ilçesi Varlık Mahallesi’nin içme suyu altyapısını yeniledi. Çalışma kapsamında bölgedeki şebeke, modern ölçüm ve izleme araçlarıyla donatıldı.
Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Varlık Mahallesi’nde başlattığı içme suyu çalışmasını kısa sürede tamamladı. Çalışma ile bölgedeki içme suyu şebeke hatları yenilenerek, sistem modernize edildi. Kullanım ömrünü tamamlamış olan borular ve pik borular değiştirilerek yüksek standartlı içme suyu boruları döşendi. Çalışmalar sonrasında asfaltlama işlemi de hızla tamamlanarak olası mağduriyetler önlendi.
Su kayıpları hesaplanıyorVarlık Mahallesi’nde yapılan çalışma için izole edilmiş alt bölge (DMA) oluşturuldu. Böylece bölgenin içme suyu altyapısı arızalara, su kayıp ve kaçaklarına karşı daha ileri seviyede kontrol altına alındı. DMA noktaları oluşturulurken, alt bölgelerin girişlerine debimetre ve basınç metreler yerleştirildi. Vanalar eklenerek diğer kısımlardan ayrılan alt şebekeler oluşturuldu. Alt bölgeye verilen toplam su miktarı debimetrelerle ölçülüyor. Yasal tüketim ise tahakkuk edilen su faturalarından çıkarılıyor. Böylece su kayıpları hesaplanabiliyor.
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