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Vali’den muhtarlara "İhtiyaç sahibi olup da devletin yardımına ihtiyacı olan vatandaşları bildirin" talimatı

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Manavgat yangınından zarar gören mahallelerin muhtarlarıyla bir araya gelerek yapılan çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Yanan bölgelerde yaraları sararak Manavgat’ı tekrar eski güzel günlerine kavuşturacaklarını dile getiren Vali Yazıcı, bu noktada muhtarların desteğinin önemine vurgu yaptı. Vai Yazıcı " Mahallenizde ihtiyaç sahibi olup da devletin şefaatine, koruyup kollamasına ihtiyacı olan kişiler var ise bunları bildirmek birinci göreviniz." dedi.

ANTALYA 12.11.2021, 10:45
Vali’den muhtarlara "İhtiyaç sahibi olup da devletin yardımına ihtiyacı olan vatandaşları bildirin" talimatı

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Manavgat yangınından zarar gören mahallelerin muhtarlarıyla bir araya gelerek yapılan çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Yanan bölgelerde yaraları sararak Manavgat’ı tekrar eski güzel günlerine kavuşturacaklarını dile getiren Vali Yazıcı, bu noktada muhtarların desteğinin önemine vurgu yaptı. Vai Yazıcı " Mahallenizde ihtiyaç sahibi olup da devletin şefaatine, koruyup kollamasına ihtiyacı olan kişiler var ise bunları bildirmek birinci göreviniz." dedi.

Manavgat yangınından zarar gören mahallelerin muhtarlarıyla düzenlenen toplantı Vali Ersin Yazıcı başkanlığında gerçekleşti. AFAD Koordinasyon Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıda Vali Yazıcı’ya Antalya Milletvekili Tuğba Vural Çokal, Vali Yardımcısı Nurettin Ateş, Manavgat Kaymakamı Abdulkadir Demir, İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, ilgili kurum müdürleri ve muhtarlar eşlik etti.

Türkiye’nin en büyük yangını olan Manavgat yangınında zarar gören mahallelerin muhtarlarıyla bir araya gelen Vali Yazıcı, bölgede yapılan çalışmalarla ilgili bilgi alarak değerlendirmelerde bulundu. Muhtarların talep ve sorunlarını dinleyen Vali Yazıcı, sorunları çözümü noktasında görüş alışverişinde bulundu. Vali Yazıcı, ilçe muhtarlarıyla buluşup sorunları yerinde dinlemeye çalıştığını belirterek özellikle yangında zarar gören bölgelerimizde yaraların sarılması noktasında bölge muhtarlarıyla bir araya gelmenin önemine dikkat çekti.

Yanan Alanlarımızı Yeniden Yeşillendireceğiz

Yangının ilk çıktığı nokta olan Kalemler Mahallesi’nde fidan dikimi gerçekleştirdiklerini aktaran Vali Yazıcı; “Az önce yangının çıktığı ilk nokta olan Kalemler Mahallesi’ndeydik. Fidanlarımızı toprakla buluşturarak yeni ağaçlarımızı diktik. Manavgat’ta ağaç dikmek daha farklı bir anlam taşıyor. İnşallah öncelikle bütün bu yanan alanlarımızı çok kısa bir sürede yeşillendireceğiz. Bu alanlarımızı tekrar eski haline getireceğiz. Manavgat’ımız eski yemyeşil günlerine kavuşacak.” dedi.

İhtiyaç Sahibi Vatandaşları Bildirmek Birinci Göreviniz

Sorunları dinleyip not etmeye geldiklerini söyleyen Vali Yazıcı; “Bölgenin sorunlarını taleplerini dinlemeye geldik. Bunları not etmeye geldik. Muhtarlar olarak birçok zorlu işle uğraşıyorsunuz. Omuzlarınızda muhtar olmanın getirdiği ağır bir yük var. Biz bunları hep birlikte halledeceğiz. Sizlerden öncelikli isteğim işlerimizi iyi takip ederek vatandaşımızı mağdur etmemek. Yaşam devam ettikçe talepler ve istekler devam edecek. Bu benim vatandaşlarımın en doğal hakkı. Biz de elimizden geldiğince vatandaşlarımızın istek ve taleplerini yerine getirmeye çalışacağız. Ama öncelikli olarak şuna dikkat etmenizi istiyorum. Mahallenizde ihtiyaç sahibi olup da devletin şefaatine, koruyup kollamasına ihtiyacı olan kişiler var ise bunları bildirmek birinci göreviniz. Bunu yaptığı toplantılarda sık sık Sayın Cumhurbaşkanımız da dile getiriyor. Bu durumda olan vatandaşlarımızın mutlak suretle sizin tarafınızdan ilgili kurum hangisiyse o devlet kurumuna bildirme sorumluluğu sizde. Takdir edersiniz ki 2,5 milyonluk Antalya’mızın her bir köşesinde ki mağdur durumda olan vatandaşları bizim bilme şansımız yok. Birinci işiniz devletin şefkat ve merhametine, devletin yardımına ihtiyacı olan vatandaşlarımızı bize bildirmenizdir. Devletin şefkati ve yardımına ihtiyacı olan herkese ulaşmalıyız. İnşallah da bunu hep birlikte yapacağız.” şeklinde konuştu.

Muhtarlarla gerçekleştirilen toplantının ardından Vali Yazıcı, AFAD Koordinasyon Merkezi’nde gerçekleştirilen ve orman yangınından etkilenen bölgelerde yapılan çalışmaların değerlendirildiği toplantıya başkanlık etti.

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