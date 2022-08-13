Vali Yazıcı,Döşemealtı’nda aşure lokması etkinliğine katıldı

Alevi Kültür Dernekleri Döşemealtı Şubesi tarafından düzenlenen Aşure Lokması etkinliğine katılan Antalya Valisi Ersin Yazıcı, son zamanlarda yaşanan üzücü olayların birliği bozamayacağını belirterek, “Bin yıldır bu topraklarda kardeşçe, bir arada yaşıyoruz. Yaşamaya da devam edeceğiz. Buna kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

Vali Ersin Yazıcı, Alevi Kültür Dernekleri Döşemealtı Şubesi tarafından Döşemealtı Kent Meydanı’nda düzenlenen “Gelin Can’lar Bir Olalım Aşure Lokması" etkinliğine katıldı.

Etkinliğe Vali Yazıcı’nın yanı sıra Döşemealtı Kaymakamı Nuri Özder, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, Alevi Kültür Dernekleri Döşemealtı Şube Başkanı Ergün Kurt ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Aşure Lokması etkinliğinde vatandaşlarla buluşmaktan son derece mutlu olduğunu ifade eden Vali Yazıcı, “Birliğimizi ve beraberliğimizi pekiştiren, bolluk ve bereketin simgesi Aşure Lokması etkinliğinde canlarla bir aradayız. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun” dedi.

Konuşmasında Ankara’da Cemevlerine gerçekleştirilen saldırılara değinen Vali Yazıcı; “Muharremin ilk günü yaşanan bu alçakça olaya hepimiz çok üzüldük. Huzurumuzu, kardeşliğimizi bozma girişimi olarak değerlendirdiğim o hain hareketleri kınıyorum. Bu hainliği düşünenler şunu çok iyi bilsin ki, bizler Anadolu’da bin yıldır birlikte, kardeşçe yaşıyoruz. Birlikte kardeşçe yaşamaya da devam edeceğiz. Gidin bakın bir şehitliğe. Üzerinde Sünni, alevi diye yazmaz. O şehitliklerde Sünnilerle birlikte nice alevi şehitlerimiz yatıyor. O mezarlıklar, o şehitlikler bu güzel vatanımızın bir çakıl taşını dahi kimseye vermeyeceğimizin nişanesidir. Nasıl tarihte mevzu vatan olduğunda tüm dünyanın karşısına tek millet olarak çıktıysak bugünde aynı inanç ve kararlılıkla vatanımızı ve kardeşliğimizi savunmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

"Kardeşçe yaşıyoruz"

İçimizdeki hainlerin birliğimize zarar vermeye çalıştığını söyleyen Vali Yazıcı şunları kaydetti: “İçimizdeki hainler bizim birliğimizi, beraberliğimizi ve dirliğimizi hiçbir zaman bozamaz. Bunu herkes böyle bilsin. Bizim kardeşliğimize halel getiremez. Biz uzun yıllardır farklı kültürlerin bir arada yaşadığı zengin bir kültüre sahibiz. Bu topraklar bizlerin. Bu topraklar Türk milletinin. Bizlere hainlik yapmak isteyen, bizleri ayrıştırmak isteyenler buradaki birlik ve beraberliğimizi görüp inşallah ders alırlar. Anadolu insanımızda bin yıldır bu topraklarda bu anlayışla kardeşçe bir ve beraber yaşamaya devam ediyor. Bu topraklarda birlik ve beraberlik içinde kardeşçe yaşamaya devam edeceğiz. Muharrem ayımız mübarek olsun. Etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

Etkinlik katılan protokol üyelerinin konuşmalarından sonra dua edilerek vatandaşlara aşure ikramı yapıldı. Program aşure dağıtımının ardından semah gösterisi ile devam etti.