Vali Yazıcı’dan muhtarlara ’İhtiyaç sahibi vatandaşları bize bildirin’ talimatı

Vali Ersin Yazıcı, Demre’de muhtarlara seslenerek, “Bize mutlak suretle fakruzaruret içerisinde olan vatandaşlarımızın bildirilmesini ve bunların takibinin bizzat muhtar arkadaşlarım tarafından yapılmasını istiyorum” dedi.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya’nın Demre ilçesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. İncelemeler çerçevesinde bölge muhtarlarıyla da bir araya gelen Vali Ersin Yazıcı, Demre’nin sorunlarını, taleplerini ve çözüm önerilerini dinledi. Demre’de 17 muhtarın katılımıyla Anadolu Lisesi Konferans Salonu’nda düzenlenen muhtarlar toplantısına, Vali Ersin Yazıcı’nın yanı sıra Demre Kaymakamı Onur Şatıroğlu, Demre Belediye Başkan Vekili Gülsüm Cengiz, il/ilçe kurum müdürleri ve muhtarlar katıldı.

Muhtarların halk tarafından seçilerek onurlu bir görev ifa ettiklerini vurgulayan Vali Ersin Yazıcı, “Halkımız size güvendiği için sizleri seçiyor. Bu yüzden kendinizle gurur duymalısınız, seçilerek bu göreve geliyorsunuz. Halkımız sizleri seçerken, sen benim mahallemi temsil edebilirsin, sen benim ihtiyaçlarımı gözetir, dertlerimle dertlenir ve çözüm bulmak için uğraşırsın diye düşünerek sizleri seçiyor. Lütfen onlara hak ettikleri değeri verin” dedi.

“Muhtarlar devletimizin gören gözü işiten kulağıdır”

Demre’de muhtarlarla bir araya gelmekten dolayı mutlu olduğunu ifade eden Vali Yazıcı, “Sevgili muhtarlarım sizler mahallelerimizde devletimizin gören gözü, işiten kulağısınız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük bir devlet ve büyüklüğümüzün en önemli göstergeleri de fakruzaruret içerisinde bulunan tüm vatandaşlarına tarihte olduğu gibi bugün de devletin şefkat ve merhamet elini uzatmaktır. Hatta sadece kendi vatandaşımıza değil hangi ırktan, hangi dinden olduğuna bakmadan bizden aman dileyen herkese Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak yardım elimizi uzatıyoruz. Bu şehrin valisi olarak sizden istediğim şu; mahallenizde zor durumda olan, devletin yardımına muhtaç olan kişileri lütfen Kaymakamlığa, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğüne veya Belediyeye mutlaka bildirmenizi istiyorum. Ahiret inancımız var, bu dünyada da öbür dünyada da vebali sizindir. Bize mutlak suretle fakruzaruret içerisinde olan vatandaşlarımızın bildirilmesini ve bunların takibinin bizzat muhtar arkadaşlarım tarafından yapılmasını istiyorum. Ayrıca yaşlılıktan dolayı belgeleri yenilenmesi gereken, maaş bağlanması gereken ama bu işlerden anlamayan tüm yaşlı ve yardıma muhtaç olan vatandaşlarımızla da bizzat ilgilenmenizi istiyorum” şeklinde konuştu.

Devlette her işin kolaylıkla çözülemediği durumların olduğunu bu yüzden de işlerin uzayabileceğini dair muhtarlara uyarılarda bulunan Vali Ersin Yazıcı; “Muhtarlarım sakın unutmayın devletle küslük olmaz. Devletin hiçbir kurumuna küsemezsiniz. Kapıdan giremiyorsanız bacadan gireceksiniz. Yılmadan, usanmadan, darılmadan vatandaşın işlerine lütfen yardımcı olun” ifadelerini kullandı.