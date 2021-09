Vali Yazıcı: “Yangın konusunda hepimizin bilinçli olması gerekiyor”

İtfaiyecilik Haftası etkinlikleri kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ahmet Kısa ve itfaiyecilerden oluşan heyet, Antalya Valisi Ersin Yazıcı ile bir araya gelerek, itfaiye teşkilatı ve çalışmaları hakkında bilgi verdi. Ziyarette konuşan Vali Yazıcı; “İnsanların hem canını hem malını, gerektiği zaman ölümü göze alarak koruyan kahraman itfaiye personelimizin, İtfaiyecilik Haftasını kutluyorum” dedi.

“Çok kutsal bir meslek”

İnsanlar ve her türlü canlıyı yangın ve tehlikelerden korumak için cansiperane görevlerini ifa eden itfaiyecilerimizin İtfaiyeciler Haftasını kutluyorum diyerek sözlerine başlayan Vali Yazıcı, “İtfaiyecilik zor ve zahmetli bir meslek. Fedakarlık ve gayret gerektiren aynı zamanda da çok kutsal bir meslek. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak amacıyla büyük bir özveriyle görevlerinizi ifa ediyor, bu görevleri yerine getirirken hayatlarınızı hiçe sayarak, canla başla çalışıyorsunuz. İnsanoğlunun en zor zamanlarında yanında olup onlara canınız pahasına yardım ediyorsunuz. İnsanların hem canını hem malını kurtarıyorsunuz. Gerekirse ölümü göze alarak vatandaşlarımızın yardımına koşuyorsunuz. Gece gündüz demeden vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için büyük fedakarlık ve özveriyle çalışıyorsunuz” dedi.

“Tüm doğal afetlerde halkımızın yanında”

İtfaiye teşkilatımız modern teçhizat ve personeli ile sadece yangınlarda değil, sel ve depremler gibi tüm doğal afetlerde de halkımızın can ve mal güvenliği için 24 saat canla başla çalıştığına değinen Vali Yazıcı, Bu kutsal mesleği icra eden itfaiyecilerimiz son dönemde ülkemizin farklı noktalarında yaşanan yangın, sel ve deprem gibi felaketlerde de üstüne düşen görevi en iyi şekilde yaparak olağanüstü bir gayret göstermişlerdir. Milletimizin can güvenliği için mücadele eden cesur ve yürekli itfaiyecilerimiz, ülkemizin görmüş olduğu en büyük yangın felaketi olan Manavgat yangınında da canla başla gece gündüz demeden yangının söndürülmesi için büyük mücadele vermişlerdir. Hepsini kutluyorum” diye konuştu.

“Yangın konusunda bilinçlenmeliyiz”

Yangın konusunda vatandaşlarında bilinçlendirmenin önemine değinen Vali Yazıcı, “Yangın konusunda hepimizin bilinçli olması gerekiyor. Sadece itfaiyecilerin değil, yediden yetmişe herkesin yangın konusunda temel bazı bilgilere sahip olması gerekiyor. Yangınlar konusunda vatandaşlarımızı ne kadar bilinçlendirebilirsek Manavgat gibi büyük afetlerde o kadar avantajımız olur. Bunun yanı sıra bu tür afetlere karşı daima tedbirli de olmalıyız. Yangın konusunda bilinçlenip tedbirleri alarak karşılaştığımız bir yangında doğru hareket ederek yaşanabilecek zararları en aza indirebiliriz” şeklinde konuştu.

Ziyaretin sonunda Vali Yazıcı, orman yangınlarından, afetlerde ve her türlü acil durumda canlarını hiçe sayarak görev yapan itfaiye personelinin İtfaiyecilik Haftası kutlayarak itfaiyecilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.