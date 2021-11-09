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Vali Yazıcı: “Türk Milleti, var oldukça Atatürk’ü anmaya ve yaşatmaya devam edecek”

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatını kaybedişinin 83.yılında bir anma mesajı yayınladı. Vali yazıcı, mesajında “10 Kasım 1938 günü ebediyete uğurladığımız Cumhuriyetimizin kurucusu, bağımsızlığımızın mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü aramızdan ayrılışının 83’üncü ölüm yıl dönümünde bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anmaktayız” dedi.

ANTALYA 09.11.2021, 14:41
Vali Yazıcı: “Türk Milleti, var oldukça Atatürk’ü anmaya ve yaşatmaya devam edecek”

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatını kaybedişinin 83.yılında bir anma mesajı yayınladı. Vali yazıcı, mesajında “10 Kasım 1938 günü ebediyete uğurladığımız Cumhuriyetimizin kurucusu, bağımsızlığımızın mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü aramızdan ayrılışının 83’üncü ölüm yıl dönümünde bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anmaktayız” dedi.

“Başarılarıyla başka milletlere de örnek oldu”

Atatürk’ün başarıları ile başka milletlere de örnek olduğunu belirten Vali Yazıcı, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk, dünya tarihinin gördüğü en şanlı zaferlerden birini kazanarak parçalanmış bir ülkeden yeni bir devlet oluşturan, vatan ve bağımsızlık aşkını tüm dünyaya ilan eden bir devlet adamıdır. Askeri ve siyasi dehası, fikirleri ve düşünceleriyle adını sadece Türk tarihine değil, dünya tarihine de altın harflerle yazdırmış büyük bir liderdir. Üstün kişiliği, hedefleri ve öngörüleriyle yaşadığı yüzyıla yön vermiş en büyük devlet adamlarından biri olan Atatürk, kendisini milletine adamış, bağımsızlık ve hürriyet yolunda karşısına çıkan bütün engelleri aşarak, gösterdiği büyük başarılarla başka milletlere de örnek olmuş tarihi bir kişiliktir” diye konuştu.

“Milli iradeye sahip çıkma günü”

10 Kasım’da milli iradeye sahip çıkılmasını gerektiğini söyleyen Yazıcı, “Bugün bizlere düşen en büyük görev, Atatürk’ün “Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır, fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.” sözü ile vatanımıza ve bayrağımıza her zamankinden daha fazla sahip çıkarak, onun bizlere mirası olan Cumhuriyet’imizi ileriye taşıyıp, muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak için var gücümüzle çalışmaktır. Unutmayalım ki; 10 Kasım Milletimiz için sadece Büyük Atatürk’ü anma günü değil, aynı zamanda, Devletimize, Vatanımıza, Cumhuriyetimize, Demokrasimize, Bölünmez Bütünlüğümüze ve Milli İradeye sahip çıkma günüdür” şeklinde konuştu.

“Dünya tarihine adını altın harflerle yazdırdı”

Atatürk’ün Dünya tarihine adını altın harflerle yazdırdığının altını çizen Yazıcı, “Türk Milleti var oldukça Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anmaya ve yaşatmaya devam edecektir .Bu duygu ve düşüncelerle; dünya tarihine adını altın harflerle yazdıran, Büyük Devlet Adamı Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, aramızdan ayrılışının 83’üncü yıldönümünde şükran, saygı ve rahmetle anıyoruz. Ruhu şad, mekanı cennet olsun” ifadelerini kullandı.

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