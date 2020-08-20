Vali Yazıcı: "Tarımdaki standart artırılmalı"
ANTALYA TİCARET BORSASINI (ATB) ZİYARET EDEN VALİSİ ERSİN YAZICI, TÜRKİYE'NİN EŞSİZ BİR DOĞAYA VE TOPRAĞA SAHİP OLDUĞUNU BELİRTEREK, "BU EŞSİZ POTANSİYEL DAHA FAZLA DEĞERLENDİRİLMELİ. TARIMDAKİ STANDARDIN ARTTIRILMASI GEREK. STANDART, İHRACATI DA TETİKLER" DEDİ.
Antalya Ticaret Borsasını (ATB) ziyaret eden Valisi Ersin Yazıcı, Türkiye’nin eşsiz bir doğaya ve toprağa sahip olduğunu belirterek, "Bu eşsiz potansiyel daha fazla değerlendirilmeli. Tarımdaki standardın arttırılması gerek. Standart, ihracatı da tetikler" dedi.
Vali Yazıcı’yı Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, Meclis Başkanı Erdoğan Ekinci, Yönetim Kurulu Üyeleri Halil Bülbül, Cüneyt Doğan ile Süleyman Ersan ağırladı. Yazıcı, sahada olmaya özen gösterdiğini belirterek, vatandaşla iç içe olduğu zaman sorunları yerinde görme ve çözüm önerisi sunma konusunda daha verimli olduğunu söyledi. Türkiye’nin eşsiz bir doğaya, toprağa sahip olduğunu her türlü ürünün her bölgeye göre farklılık göstererek kendine has lezzeti ve aromasıyla yetiştiğine dikkat çeken Vali Yazıcı, bu eşsiz potansiyelin daha fazla değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti. Tarımdaki standardın artırılması gerektiğini söyleyen Vali Yazıcı, standardın ihracatı da tetikleyeceğini kaydetti.
"Antalya’nın tarım potansiyeli yüksek"
ATB Başkanı Ali Çandır, Vali Yazıcı’ya ziyarete dolayısıyla teşekkür etti. Antalya tarımı hakkında bilgi veren Başkan Çandır, dönem başkanlığını Antalya Ticaret Borsası’nın yaptığı Tarım Konseyi olarak geniş bir tarım sunumu yapmak istediklerini bildirdi. Antalya’nın müthiş bir tarım potansiyeli olduğunu vurgulayan Çandır, “Antalyalı üreticimizin birikimi müthiş. Üreticimizi doğru yönlendirebilirsek üretim ve ihracatta daha da ileriye gideriz” diye konuştu. Vali Yazıcı’ya tarım alanlarını ziyaretinden dolayı teşekkür eden Çandır, ziyaretlerin üreticiyi motive ettiğini kaydetti.
Başkan Çandır, ziyareti anısına Vali Yazıcı’ya fotoğrafının cama lazerle üç boyutlu işlendiği ATB 100. Yıl hatırası takdim etti.
|İmsak
|04:37
|Güneş
|06:12
|Öğle
|13:13
|İkindi
|16:59
|Akşam
|20:03
|Yatsı
|21:31
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25