Vali Yazıcı: ““Son Türk şehit olana kadar bu topraklarda kalacağız”

Antalya Valisi Ersin Yazıcı ile eşi Hanife Yazıcı, Antalya Valiliğince “19 Eylül Gaziler Günü” münasebetiyle gaziler ve aileleri onuruna düzenlenen yemek programına katıldı.

Orduevinde düzenlenen yemeğe Vali Ersin Yazıcı ile eşi Hanife Yazıcı, Garnizon Komutanı Piyade Albay Erdal Köse, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Dirgen Özdemir, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, İl Jandarma Komutanı Vekili Albay Levent Akay, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Çalışkan, Gazilerimiz ve aileleri katıldı. Buluşmada Gaziler ve aileleriyle sohbet eden Vali Yazıcı yaptığı konuşmasında 19 Eylül Gaziler Gününü kutladı.

“Son Türk şehit olana kadar bu topraklarda kalacağız”

Anadolu’nun insanlık tarihi boyunca çok kıymetli olduğunu belirten Vali Yazıcı, “Anadolu’nun tarihi boyunca insanlığa yurt olmuş bir toprak parçası olduğunun en büyük delillerinden birisi de Antalya’dır. Bu topraklar bizim vatanımız öz yurdumuzdur. Biz bin yıldır bu topraklarda yaşıyoruz. Bu topraklarda yaşamanın bedelini de bin yıldır ödemeye devam ediyoruz. Türkler olarak bu toprakları yurt edindikten sonra birçok ülkenin, birçok milletin ve birçok devletin bu topraklarda gözünün olduğunu sayısız kez test ettik. Birçok saldırıya maruz kaldık. Ancak bu ülkenin, bu vatanın bir karış toprağını, bir milimetre karesini de kimseye vermedik, verdirmeyiz. Başta buradaki gazilerimiz olmak üzere yurdumuzun dört bir köşesinde canlarını feda eden aziz şehitlerimiz, kahraman gazilerimiz, mevcut ordumuz, askerimiz, polisimiz, bu toprakları kimseye teslim etmeyeceğimizi defalarca kez tüm dünyaya ilan etti. Bizim için vatan kutsaldır. Buradaki herkes de ihtiyaç olduğunda koşa koşa şehit olmaya gider. Türkiye Cumhuriyeti kimliğini taşıyan herkes tereddütsüz aynı düşüncededir. Yurdumuzu asla terk etmeyiz. Biz son Türk şehit olana kadar bu topraklarda kalacağız, gitmeyeceğiz. Dünya var oldukça, kıyamete kadar da bu büyük millet, bu büyük devlet var olmaya devam edecek” ifadelerini kullandı.

Gaziler günü münasebetiyle ahirete irtihal etmiş şehitlere ve gazilere rahmet dileyen Vali Yazıcı, programa katılımlarından dolayı gazilerimize ve ailelerine de şükranlarını sundu. Salgın sürecinde kurallara uyarak kendilerine ve çevrelerine dikkat etmelerini rica edip sağlıklı uzun ömürler diledi. Konuşmasının ardından Vali Ersin Yazıcı eşi Hanife Yazıcı ile birlikte gazileri ve ailelerini salondan uğurladı.