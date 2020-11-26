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Vali Yazıcı: "Serbest Bölge en önemli yatırım merkezlerinden biri"

Antalya Serbest Bölge’nin, Akdeniz’deki en önemli yatırım merkezlerinden biri olduğunu söyleyen Vali Yazıcı, “Bölgemiz denizcilik, elektrik-elektronik, medikal sektörlerinde dünyanın önemli markalarının yer aldığı bir bölge haline gelmiştir” dedi.

ANTALYA 26.11.2020, 18:17
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Vali Yazıcı: "Serbest Bölge en önemli yatırım merkezlerinden biri"
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Antalya Serbest Bölge’nin, Akdeniz’deki en önemli yatırım merkezlerinden biri olduğunu söyleyen Vali Yazıcı, “Bölgemiz denizcilik, elektrik-elektronik, medikal sektörlerinde dünyanın önemli markalarının yer aldığı bir bölge haline gelmiştir” dedi.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya Serbest Bölge’de endüstriyel otomasyon üzerine faaliyet gösteren firmaları ziyaret etti.

Vali Yazıcı ilk olarak, endüstriyel otomasyon üzerine faaliyet yürüten Bihl Wiedemann şirketini ziyaret etti. Şirket Genel Müdürü Murat Uyanık ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette, makine ve tesislerde güvenlik ve veri iletişimi için otomasyon çözümleri ve üretim süreçleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Haberleşme sistemleri üzerine de faaliyetlerin yürütüldüğü şirkette 160 personel istihdam ediliyor.

Yazıcı, “Antalya Serbest Bölge Akdeniz’deki en önemli yatırım merkezlerinden biri. Bölgemiz denizcilik, elektrik- elektronik, medikal sektörlerinde dünyanın önemli markalarının yer aldığı bir bölge haline gelmiştir" dedi
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