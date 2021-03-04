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Vali Yazıcı OSB firmalarında incelemelerde bulundu

Antalya OSB Müteşebbis Heyeti toplantısına başkanlık eden Antalya Valisi Ersin Yazıcı, toplantının ardından Antalya OSB Başkanı Ali Bahar ile birlikte firmalarda incelemelerde bulundu.

ANTALYA 04.03.2021, 14:34
Vali Yazıcı OSB firmalarında incelemelerde bulundu

Antalya OSB Müteşebbis Heyeti toplantısına başkanlık eden Antalya Valisi Ersin Yazıcı, toplantının ardından Antalya OSB Başkanı Ali Bahar ile birlikte firmalarda incelemelerde bulundu.

Antalya Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti’nin olağan toplantısı, Antalya Valisi Ersin Yazıcı başkanlığında gerçekleşti. Toplantı kapsamında Bölge Müdürü İlhan Metin tarafından son dönemde gerçekleştirilen işlemler hakkında detaylı bilgilendirme yapılırken gelecek döneme ait çalışmalar hakkında da istişarede bulunuldu. Toplantının ardından Bölgede faaliyet gösteren firmaları ziyaret eden Vali Yazıcı ve Antalya OSB Başkanı Ali Bahar’a, Antalya OSB Başkan Vekili Hasanali Gönen ve Bölge Müdürü İlhan Metin eşlik etti.

Fabrikaları gezdi

Günün ilk ziyaretini 1979 yılında kurulan Özteknik Mermer Torna Makina İmalat İnş. Tur. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti’ye yapan Vali Yazıcı ve Başkan Bahar, şirket Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Gülçatı ve oğulları ile fabrikayı gezip, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Özteknik’in ardından Türkiye’nin bitki besleme alanındaki öncü firmalarından Merkez Anadolu Kimya San. Üretim Paz. Taah. Tic. Ltd. Şti’nin tesislerine geçen Vali Yazıcı, şirket Kurucu Ortakları Osman Dirican ve Ayhan Kasapoğlu eşlik etti. Günün son ziyaretini Türkiye’nin en büyük yalıtım, viyol, iç ve dış cephe dekor ürün üreticisi Kar-Yapı Tasarım Kartonpiyer İnş. İmalat Tur. Taş. San. ve Tic. AŞ’ye yapan Vali Yazıcı, Kar-Yapı Yönetim Kurulu Köksal Sarı ve Nazlı Sarı’dan sürdürdükleri Ar-Ge çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Yerli ve milli üretim

Sektörünün öncü firmalarının Antalya’da olmasının büyük bir gurur kaynağı olduğunu ifade eden Vali Yazıcı, “Antalya’mız Türkiye’nin en önemli üretim merkezlerinden bir tanesi. Önemli bir marka şehir. Bu marka şehri marka ürünlerle daha da ileriye hep birlikte taşıyacağız. Birçok alanda üretim yapan firmamız var. Ziyaretlerimizde firmalarımızın modern üretim tesisleri, nitelikli insan kaynakları ve üretim olanaklarıyla gerçekten fark oluşturan ve sektörlerine yön veren firmalar olduklarını gördüm. Sektöründe öncü firmalarımızın üretmiş olduğu katma değerli ürünlerle markalaşma faaliyetlerini arttırarak yerli ve milli ürünlerimizle öne çıkmalıyız. Şehrimizin ve ülkemizin ekonomik kalkınmasına katkı sunan, üretime destek veren herkesi kutluyorum” dedi.

Emek ve özverinin gücü

Sanayi sektörünün gün geçtiğine büyüdüğünü ve kente sağladığı katma değerin aynı oranda artığına dikkat çeken Başkan Bahar, “Sağladığı istihdam, ticaret hacmi ve ihracatımıza katkısı ile Antalya OSB, kentin önemli bir değeri haline gelmiştir. Bu değer, Bölge sanayicilerimizin eseridir, büyük emek ve özveri ile bu kıymeti ülkemize ve şehrimize kazandırmışlardır. Sayın Valim ile birlikte önceki dönem Valilerimizin tamamı bu esere sahip çıkmış, gelişip büyümesi için gereken desteği sağlamışlardır. Katkı koyan herkese teşekkürü bir borç biliriz. Amacımız ve gayretimiz bu emaneti çok daha iyi koşullara sahip halde, gelecek nesillere aktarmak, ülkemiz ve milletimiz için ortaya koyduğumuz faydanın çok daha fazla artmasıdır” şeklinde konuştu.
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