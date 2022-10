Vali Yazıcı: “Ne üniversitenin içinde ne de dışında her hangi bir olumsuzluğa izin vermeyeceğiz“

2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Üniversitelerde Güvenlik Tedbirleri Değerlendirme Toplantısı, ilgili kurum temsilcilerinin katılımıyla Vali Ersin Yazıcı başkanlığında Akdeniz Üniversitesi’nde gerçekleşti. Toplantıda konuşan Vali Yazıcı, “Koordinasyon halinde kalarak birçok olumsuzluğun engellenebileceğine inanıyorum. Ne üniversitenin içinde ne de dışında her hangi bir olumsuzluğa izin vermeyeceğiz” dedi.

Vali Ersin Yazıcı, 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Üniversitelerde Güvenlik Tedbirleri Değerlendirme Toplantısı’nda ilgili kurum temsilcileri ile bir araya geldi. 2022-2023 eğitim-öğretim yılında Antalya’daki üniversitelerde alınacak güvenlik tedbirlerinin konuşulduğu toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Yazıcı, akademik yılın rahat ve huzurlu bir şekilde hem öğrencilerimiz hem üniversitelerimiz açısından başarılı bir şekilde geçmesini temenni etti. Vali Yazıcı konuşmasına şöyle devam etti: “Her yıl yaptığımız gibi üniversitelerimizdeki güvenlik tedbirleri için bir aradayız. Hem ilköğretimde hem ortaöğretimde hem de üniversitede okuyan tüm öğrencilerimize 2022-2023 eğitim-öğretim yılının hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İnşallah kazasız ve belasız, öğrencilerimizin ve velilerin mutlu olduğu güzel bir eğitim öğretim yılını tamamlarız.”

Türkiye’de en fazla üniversiteye ev sahipliği yapan illerden biriyiz“

Antalya’nın 90 bin civarında üniversite öğrencisine eğitim hizmeti verdiğini söyleyen Vali Yazıcı; “5 üniversitemizle Türkiye’de en fazla üniversiteye ev sahipliği yapan illerden biriyiz. Bu noktada üniversitelerde alınacak güvenlik tedbirleri bizim için büyük bir önem taşıyor. Üniversitelerimizle gurur duyuyoruz. Üniversitelerimiz, her geçen gün yükselen performanslarıyla şehrimiz adına bizleri mutlu ediyor. Bizler de bu başarılı ortamın devamı ve gençlerimizin güvenliği için her türlü tedbiri burada konuşup almak için toplandık. Gerçekleştirdiğimiz toplantının üniversitelerimizin güvenliğine katkı sunacağına inanıyorum” diye konuştu.

Çocuklarımızı hep birlikte koruyacağız“

Üniversitelerde başarılı bir güvenliğin sağlanması noktasında koordinasyonun önemine vurgu yapan Vali Yazıcı; “Geleceğimizin teminatı gençlerimizin güvenlikleri bizlere emanet. Gençlerimizin daha güvenli ve huzurlu bir eğitim öğretim yılı geçirmesi için gereken bütün tedbirleri hep birlikte alacağız. Bu yüzden her zaman dediğimiz gibi tüm paydaşlarımızla koordinasyon ve iş birliği içinde olacağız. Özellikle koordinasyon noktasına çok dikkat edeceğiz. Çünkü güvenlik asla göz ardı edilebilecek, ertelenebilecek bir kavram değil. Koordinasyon halinde kalarak birçok olumsuzluğun engellenebileceğine inanıyorum. Can sıkıcı bir olay olmasına izin vermeyeceğiz. Çocuklarımızı hep birlikte koruyacağız. Ne üniversitenin içinde ne de dışında her hangi bir olumsuzluğa izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Üniversiteye yeni başlayıp yurda başvuranların tamamı yerleşti

Antalya’nın yurt noktasında her hangi bir sıkıntısının olmadığını aktaran Vali Yazıcı; “Antalya bazında bu yıl 1’inci sınıfa gelen ve yurda başvuran üniversite öğrencilerimizin tamamı yurtlara yerleştirildi. Yurt konusunda bir sıkıntımız yok. Yurt konusunda %100’e yakın bir imkân sağlandı. İlimizi tercih eden gençlerimizin mağdur olmaması için çalışmalarımıza yoğun bir şekilde devam ediyoruz. ” dedi.

“Yurt konusunda Antalya’mızda bir sıkıntımız söz konusu değil“

Yurtlarla ilgili açıklamalarda bulunan Antalya Gençlik Ve Spor İl Müdürü Gürhan ise; “Yurt konusunda Antalya’mızda bir sıkıntımız söz konusun değil. Hatta boş yataklarımız bile var. Yeni kayıtların tamamını yurtlarımıza aldık. Ara sınıflarda da yurt başvuru yapan öğrencilerimizin tamamı yurtlarına yerleşmiş durumda” şeklinde konuştu.

“Kamera suç potansiyeli olan kişilerde caydırıcı etki oluşturuyor“

Üniversitelerdeki kamera sistemleri ile ilgilide konuşan Vali Yazıcı; “Üniversitelerimizdeki ışıklandırma ve kamera sistemleri de çok önemli. Kamera suç potansiyeli olan kişilerde caydırıcı etki oluştururken, emniyet güçlerimizin olayı çözme noktasında da işlerini kolaylaştırıyor. Bu kameralarımızın bakımı noktasında asla ihmalkâr olmayalım. Hassas olduğunuzu biliyorum ama ekibinizde en az sizin kadar hassas olsun” diye konuştu. Konuşmasının sonunda sağlıklı ve başarılı bir yıl dileyen Vali Yazıcı; “Üniversite yöneticilerinin emniyet ve jandarma ile diyalog halinde olmasını istiyorum. Önleyici ve etkileyici olabilmek için bu şart “ dedi.

2022-2023 eğitim-öğretim yılı Üniversitelerde Güvenlik Tedbirleri Değerlendirme Toplantısı, ilgili kurumların çalışmalarını sunmasıyla son buldu. Vali Yazıcı’nın başkanlığında Akdeniz Üniversitesi’nde gerçekleştirilen toplantıya Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Özlenen Özkan, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ekrem Kalan, Antalya Akev Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Kamile Akgün, Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. İsmail Yüksek, Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Rektör V. Prof.Dr. Ebru Gülbuğ Erol, Vali Yardımcısı Yalçın Sezgin, Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Döşemealtı Kaymakamı Nuri Özder, Konyaaltı Kaymakamı Kamil Köten, Muratpaşa Kaymakamı Orhan Burhan, Serik Kaymakamı Cemal Şahin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Antalya Gençlik Ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan ve ilgili kurum temsilcileri katıldı.