Vali Yazıcı milli sporcuları yalnız bırakmadı

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Grand Slam müsabakaları hazırlıkları için Kemer’de kampta bulunan Judo Erkek Milli Takımı ve Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Erkek Takımını ziyaret etti. Katılacakları turnuvalarla ilgili teknik kadrodan bilgi alan Vali Yazıcı, judoculara gerek antrenmanlarında gerekse katılacakları müsabakalarda başarı dileğinde bulundu.

Ziyaretlerine Tokyo Paralimpik Oyunları hazırlıkları için Kemer’de bulunan Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Erkek Takımıyla devam eden Vali Yazıcı, sporcularla sohbet ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ay yıldızlı forma altında mücadelenin ne kadar gurur vereci olduğunu dile getiren Vali Yazıcı; “Buraya başarı dilemek için geldik. Her zaman göğsümüzü kabartıp Ay Yıldızlı Bayrağımızı turnuvalarda başarıyla dalgalandırıyorsunuz. Başarılarınız daim olsun.” şeklinde konuştu.

Başarılarınızın devamını diliyorum

Sporcularla sohbet edip başarı dileklerini ileten Vali Yazıcı; “Ay Yıldızlı Bayrağımız için mücadele eden siz değerli sporcularımızın şehrimizde olduğunu duyunca uğrayıp sizleri ziyaret etmek istedim. Göğsümüzü kabartan başarılarınızla bizleri milletçe mutlu ediyorsunuz. Başarılarınızın devamını diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Bize yakışan her alanda lider olmak

Büyük bir devletin ve büyük bir milletin torunları olduğumuzu vurgulayan Vali Yazıcı; “Bize yakışan her alanda her dalda zirvede olmaktır. Büyük bir ülke olarak spordan tutunda her alanda lider olmamız gerekli. Bu yüzden her daim çok çalışmaya devam edeceğiz. Sizleri turizmin başkenti Antalya’da ağırlamaktan çok mutluyum. İnşallah daha birçok başarınızla Ay Yızdızlı Bayrağımızı göklere çekerek İstiklal Marşımızı bizlere gururla söylettireceksiniz. Turnuvada Türk’ün gücünü, sportmenliğini, aklını, zekasını tüm dünyaya göstereceğinizden şüphem yok. Allah yolunuzu bahtınızı açık etsin. Başarılar dilerim.” dedi.Ziyaretin sonunda sporcularla sohbet edip hatırlarını soran Vali Yazıcı, milli sporcularımızın devlet olarak her daim yanlarında olduklarını belirtti.

Milli sporcuları ziyaretinde Vali Yazıcı’ya, Kemer Kaymakamı Yücel Gemici, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, İlçe Emniyet Müdürü Deniz Yılmaz, İlçe Jandarma Komutanı Ramazan Ergel ve protokol üyeleri eşlik etti.