Vali Yazıcı, kitap deposunda incelemelerde bulundu

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, yeni eğitim-öğretim yılında öğrencilere ücretsiz dağıtılmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gönderilen ders kitabı ve yardımcı kaynakların bulunduğu kitap deposunda incelemelerde bundu. Yazıcı, tüm gayelerinin çocukları geleceğe en iyi şekilde hazırlamak olduğunu söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yeni eğitim-öğretim yılında öğrencilere ücretsiz dağıtılmak üzere gönderilen ders kitabı ve yardımcı kaynakların bulunduğu kitap deposunu ziyaret eden Vali Ersin Yazıcı, incelemelerde bulunarak kitapların dağıtımı ile ilgili yetkililerden bilgi aldı. Programda Vali Yazıcı’ya Döşemealtı Kaymakamı Nuri Özder ve İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan katıldı.

“Bu yıl ilk defa yardımcı ders kitapları yer alacak”

Dağıtılacak olan kitapların yanında bu yıl ilk defa yardımcı ders kitaplarının da yer alacağına değinen Vali Yazıcı, “19 ilçemizde bulunan bin 701 okulda 34 bin 865 öğretmen ve 484 bin 890 öğrencimize dağıtılmak üzere ilimize gelen 4 milyon 272 bin 189 adet ücretsiz ders kitabı ve yine ücretsiz olan 2 milyon 702 bin 691 adet yardımcı kaynak kitabının dağıtımına başladık. Bu yıl ilk defa Milli Eğitim Bakanlığımızın uygulamaya soktuğu yardımcı kitaplarında dağıtımına başladık. Ders kitaplarımızın tamamı şu anda ilçelere dağıtıldı. Şu anda Alanya’ya ulaştırılmak üzere bir kamyona kitaplar yükleniyor. İnşallah bu yılda hazırlıklar tamamlandı ve kitaplarımız geldi. Yeni eğitim öğretim yılında tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

“Çocuklarımızın daha iyi bir eğitim alması için çalışmalarımıza devam ediyoruz”

Çocukların daha iyi bir eğitim alması için var güçleriyle çalıştıklarını dile getiren Vali Yazıcı; “Çocuklarımızın daha iyi bir eğitim alması için geleceğe daha emin adımlarla hazırlanması için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu yıl ilk defa dağıtılan yardımcı kaynaklarımızla çocuklarımızın sınavlara hazırlık aşamasında her hangi bir kitap almasına ihtiyaç kalmayacak. Yardımcı kaynak kitapları 1’inci sınıf hariç 2’nci sınıf ile 12’ncisınıflara dağıtılacak. İnşallah çocuklarımız bu tür kaynaklara para harcamadan devletimizin sağlamış olduğu ücretsiz kaynaklarla sınavlarına en iyi şekilde hazırlanacak.” ifadelerini kullandı.