Vali Yazıcı: “Gençlerimizi zararlı tüm bağımlılıklara karşı koruyacağız”

1-7 Mart Yeşilay Haftası nedeniyle, Yeşilay Derneği Antalya Şube Başkanı Dr. Mahmut Remzi Savaş ile beraberindeki heyet Vali Ersin Yazıcı’yı makamında ziyaret etti. Vali Yazıcı, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı ve gençlerimizi tüm bağımlılıklara karşı korumalıyız” dedi.

Tüm dünya için ortak bir sorun haline gelen madde bağımlılığıyla mücadele konusuna dikkat çekmek için 1 - 7 Mart tarihleri arasında kutlanan Yeşilay Haftası kapsamında, Yeşilay Derneği Antalya Şube Başkanı Dr. Mahmut Remzi Savaş ile beraberindeki heyet Vali Ersin Yazıcı’yı makamında ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Yeşilay Derneği Antalya Şube Başkanı Dr. Savaş, ülkemizde her yıl Mart ayının ilk haftasının "Yeşilay Haftası" olarak kutlanmakta olduğunu, il genelinde tüm vatandaşlarımızı madde bağımlılığına karşı bilinçlendirmek için çeşitli çalışmalar yapıldığını söyledi. Vali Yazıcı, 100 yılı aşkın bir süredir vatandaşlarımızı ve gençlerimizi zararlı alışkanlıklardan korumak için çalışan Yeşilay’ı gerçekleştirdiği örnek çalışmalardan dolayı kutladı.

“Dünya’ya örnek bir kuruluş”

Yeşilay’ın; sigara, alkol, uyuşturucu gibi zararlı alışkanlıklarla mücadele eden ve bütün zararlı alışkanlıklardan halkın ve bilhassa gençlerin korunması için yaptığı çalışmalarla tüm dünyaya örnek bir kuruluş olduğunu belirten Vali Yazıcı, “Ülkemizin en köklü sivil toplum kuruluşlarından biri olan Yeşilay, geleceğe sağlıklı ve güçlü nesiller bırakabilmek için bağımlılıkla mücadelede dünyaya örnek bir kuruluş. Hepimizin bildiği gibi madde bağımlılığı günümüzde tüm dünyanın ortak sorunu. Alkol, sigara ve uyuşturucu gibi zararlı alışkanlıklar toplumumuzun temel taşı olan aile bağlarımızı zayıflatarak bizleri manevi değerlerimizden uzaklaştırmaktadır. Bugün, toplumda yaşanması arzu edilmeyen birçok olumsuz davranışın temelinde; alkol, sigara ve uyuşturucu gibi zararlı alışkanlıkların kullanımının yattığını görmekteyiz. Zararları açıkça bilinmesine karşın, yapılan araştırmalar tüm dünyada insanların bu tür zararlı madde kullanımına eğilimlerinin her geçen gün arttığını göstermektedir. Yeşilay’ın, ülkemizin geleceği olan gençlerimizi ve tüm vatandaşlarımızı zararlı alışkanlıklarla mücadele konusunda bilinçlendirmek için yaptığı çalışmalar çok önemli” diye konuştu.

“Değişen Dünya’da yeni bağımlılık; teknoloji”

Günümüzde, değişen dünyayla birlikte yeni bir tehlike olarak teknoloji bağımlılığının ortaya çıktığını ifade eden Vali Yazıcı, “Teknoloji bağımlılığı; alkol, tütün, madde ve kumar bağımlılığının yanı sıra genç kuşağı tehdit eden yeni bir tehlike olarak göze çarpmaktadır. Bu tür bağımlılıklar bireyi hem fiziksel hem de ruhsal etkilemekte, kültürel yozlaşmaya sebep olarak toplumsal yaşamı tehdit etmektedir. Bedensel ve ruhsal olarak sağlıklı bireyler yetiştirmek için tüm bağımlılıklara karşı bilinçli olmak zorundayız” şeklinde konuştu.

“Uyuşturucuyla mücadeleye devam”

Uyuşturucu ile mücadele konusundaki çalışmaların büyük bir hız ve titizlikle yürütüldüğünü söyleyen Vali Yazıcı, “Vatandaşlarımızı kimsenin zehirlemesine müsade etmeyeceğiz. Uyuşturucuya karşı devletimizin tüm imkanlarıyla etkin bir şekilde savaşmaya devam edeceğiz. Toplumumuzu ve ailemizi bu tür zararlı alışkanlıkların pençesinden kurtarmak hepimizin sosyal sorumluluğudur. Son zamanlarda şehrimizde güvenlik güçlerimizin yaptığı başarılı operasyonlarları görmekteyiz. Geçtiğimiz ay Antalya’da yapılan operasyonla 115 kilo 740 gram eroin ele geçirildi. Bu miktar Antalya’da tek seferde ele geçirilen en yüksek miktardır. Ekiplerimiz titizlikle, mesai mefhumu gözetmeksizin çalışıyorlar. Bu zorlu görevlerinde hepsine başarılar diliyor, kendilerini tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Herkesi Yeşilay gönüllüsü olmaya davet ediyorum”

Konuşmasının sonunda Yeşilay Haftası’nın yarınlarımızın teminatı olan gençlerimiz ve çocuklarımız için hayırlı olmasını dileyen Vali Yazıcı, bağımlılıkla mücadelede toplum olarak bilinçlenmemizin önemine dikkat çekti. Yazıcı, “Geleceğimizi ve evlatlarımızı madde bağımlılığından koruyabilmek için ortak hareket etmeliyiz. Yeşilay Haftası, tüm bağımlıkların hayatın önünde bir engel olduğunu hatırlamamız için iyi bir fırsat. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı madde bağımlılığı konusunda gerekli tüm bilgileri edinmeye ve Yeşilay gönüllüsü olmaya davet ediyorum. Hepimiz için madde bağımlılığından uzak, sağlıklı ve huzurlu bir dünya diliyor, Yeşilay Haftanızı kutluyorum” açıklamalarında bulundu.