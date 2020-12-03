Vali Yazıcı: "Engelli bireylerimizin toplumda var olduklarını göstermeliyiz"

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Yazıcı, "Devlete ve topluma düşen engelli insanlarımızın kendilerini ve hayallerini gerçekleştirebilecekleri, eşit vatandaşlar olarak toplumda var olabilecekleri imkanları sunmaktır. Antalya’da da bu misyonla tüm kurumlarımızda gereken hassasiyeti göstermeye gayret ediyoruz" dedi.

3 Aralık’ın bir kutlama değil, farkındalığı arttırma günü olduğunu ifade eden Yazıcı, bu bilinçle hareket ederek, gönüllerde engeli kaldırmak gerektiğine dikkat çekti. Yazıcı, “3 Aralık’ı bu şekilde değerlendirdiğimizde ve engellere bu şekilde baktığımızda dünyada yaşamın önündeki bütün engelleri kaldıracağımıza inanıyorum” dedi.

Engelli bireylerin herkese örnek olduğunu kaydeden Vali Yazıcı, sözlerine şöyle devan etti:

"Engelli kardeşlerimiz; spor, sanat, edebiyat, sivil toplum, siyaset ve iş dünyası gibi hayatın her alanında sergiledikleri üstün başarılarla, azim ve kararlılıklarıyla hepimize örnek oluyorlar. Bize, yani devlete ve topluma düşen ise engelli insanlarımızın kendilerini ve hayallerini gerçekleştirebilecekleri, eşit vatandaşlar olarak toplumda var olabilecekleri imkanları sunmaktır. Antalya’da da bu misyonla tüm kurumlarımızda gereken hassasiyeti göstermeye gayret ediyoruz. Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonumuz tarafından Erişilebilirlik Seferberliği kapsamında kamu kurumlarımızın ve engellilerimizin kullanımında olan kuruluşların denetimlerini sürdürüyoruz. Kriterleri taşıyanlara erişilebilirlik belgelerini takdim ediyoruz”

Vali Yazıcı, eksikleri olan kurum ve kuruluşlarda tadilat ve iyileştirme çalışmaları yapmak istediklerini belirterek, "Erişilebilir ve Engelsiz Antalya yolunda olumlu mesafeler kat ediyoruz. Engelli kuruluşlarımız ve vatandaşlarımızla el ele vererek daha büyük ve güçlü adımlar atacağımıza da yürekten inanıyoruz. Bu özel gün vesilesiyle bütün engellerin sevgi, saygı ve dayanışmayla aşılacağını bir kez daha hatırlatarak, engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine mutlu, huzurlu, sağlıklı, başarı dolu güzel günler diliyorum”