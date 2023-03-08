Vali Yazıcı, Dünya Kadınlar Günü’nde şehit annelerini unutmadı

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle şehit annelerini ziyaret etti. Şehit annelerinin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayan Vali Yazıcı, “Aziz şehitlerimizin kıymetli aileleri bizlere emanet. Bugün de şehit ailelerimizi yalnız bırakmamak, varsa sorunlarını dinlemek ve yanlarında olmak için buradayız. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Antalya’da tüm hızıyla kutlanmaya devam ediyor. Bu çerçevede şehit annelerini ziyaret eden Vali Ersin Yazıcı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı. Her fırsatta şehit ailelerini yalnız bırakmamak, varsa sorunlarını ve sıkıntılarını dinlemek için bir araya gelen Vali Yazıcı, 2015 yılında Manisa’da şehit olan Polis Memuru Ömer Faruk Aydın’ın annesi Asuman Aydın ve babası Osman Aydın’ı ziyaret etti. Aksu Kaymakamı Ahmet Hikmet Şahin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Çalışkan’ın hazır bulunduğu ziyarette Vali Yazıcı şehidin ailesine başsağlığı dileğinde bulundu.

“Şehitlerimizin bize emaneti olan aileleri bizler için ayrı bir öneme sahip”

Şehidin annesi Asuman Aydın’ın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayarak sözlerine başlayan Vali Yazıcı, “Vatan, millet ve kutsal değerlerimiz uğruna şehadet şerbeti içen kahraman şehitlerimizin ailelerinin her zaman yanındayız. Şehitlerimizin bize emaneti olan aileleri bizler için ayrı bir öneme sahip. Bugünde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle aziz şehitlerimizin ailelerini yalnız bırakmadık. Bu vesileyle bugün de şehit ailelerimizi yalnız bırakmamak, varsa sorunlarını dinlemek ve yanlarında olmak için buradayız. Fedakârlığın timsali olan kahraman şehitlerimizin kıymetli annelerinin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutluyor, sizlere sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir yaşam diliyorum. Başımızın tacısınız, her zaman emrinizdeyiz. Tekrardan başınız sağ olsun” şeklinde konuştu.

Karşılıklı sohbet havasında geçen ziyarettin sonunda Vali Yazıcı şehit ailesine, üzerinde Türk Bayrağının olduğu bir tablo armağan etti.

İkinci ziyaretini 1996 yılında Ordu’da şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Tiril’in ailesini ziyaret ederek annesi Elif Tiril ve babası Asım Tiril’i ziyaret etti. Şehit ailesini ziyarette Vali Yazıcı’ya Muratpaşa Kaymakamı Dr. Orhan Burhan, , İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Çalışkan eşlik etti.

“Dertleri dertlerimiz, sorunları sorunlarımızdır”

Şehidin annesi Elif Tiril ile sohbet edip hatırını soran Vali Yazıcı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı. Başta şehit anneleri olmak üzere tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayarak sözlerine başlayan Vali Yazıcı şunları söyledi: “Aziz şehitlerimizin geride bıraktıkları aileleri bizlere emanettir. Şehit ailelerimiz başımızın tacı. Dertleri dertlerimiz, sorunları sorunlarımızdır. Kapımız her daim kahraman şehitlerimizin emaneti olan ailelerine açıktır. En ufak bir ihtiyacınızda başta Valilik olmakta üzere Kaymakamlıklar, Emniyet, Jandarma emrinizde. Devletimiz ve milletimiz şehitlerimiz sayesinde ayakta. Onlara borcumuzu ne yapsak ödeyemeyiz. Şehit ailelerimizi asla yalnız bırakmayacağız. Varsa sorunlarını ve taleplerini dinlemek için buradayız. Başta tüm şehit anneleri olmak üzere tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar gününü kutluyorum. Şehidimize Allah’tan rahmet, ailesine tekrardan başsağlığı diliyorum.”

“Allah devletimize zeval vermesin”

Vali Yazıcı’nın ziyaretinden büyük mutluluk duyduğunu belirten şehidin annesi Elif Tiril ise; “Hiçbir eksiğimiz yok. Allah devletimize zeval vermesin, herkesten çok memnunuz. Her şeyimiz var. Desteğiniz için teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Vali Yazıcı ziyaretin sonunda şehit ailesine, üzerinde Türk Bayrağının olduğu bir tablo armağan etti.