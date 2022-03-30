Vali Yazıcı, dede oldu

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, dede oldu. Yazıcı, torununun ilk fotoğrafını oğlunun sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı’nın oğlu Oğuzhan Yazıcı sosyal medya hesabından yeni doğan oğlu Nazır Alp Yazıcı ile fotoğrafını paylaştı. “Vatana, millete, ailene hayırlı bir evlat olursun inşallah” notu ile Oğuzhan Yazıcı tarafından paylaşılan fotoğraf, Vali Yazıcı tarafından da paylaşıldı.