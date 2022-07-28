Vali Yazıcı: “Bağımlılıkla tüm toplum mücadele etmeli”

Vali Ersin Yazıcı, bağımlılıkla mücadele faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi bu mücadelede paydaşlar arasında sağlıklı bir iş birliği ve koordinasyon sağlanması amacıyla gerçekleştirilen, Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı’na başkanlık etti.

“Aileler çocukları ile yakından ilgilenmeli”

Bağımlılıkla mücadelede esas olanın gençler ve vatandaşları zararlı maddelerle hiç tanıştırmamak olduğunu vurgulayan Vali Yazıcı; “Başta uyuşturucu olmak üzere bağımlılık oluşturan tüm maddelerle toplumumuzu buluşturmamamız gerekiyor. Madde kullanımı ve bağımlılıkla toplumun tüm kesimleri birlikte hareket etmeli. Aileler çocuklarına sevgilerini göstermeli ve onlarla kaliteli vakit geçirmeye özen göstermelidir. Eğer çocuk ailede gerekli ilgi ve sevgiyi bulamıyorsa, eğitimin dışında toplumda kaliteli zaman geçirecek enstrümanlar oluşturulmadıysa o zaman büyük tehlike altındadır” dedi.

“ASİST projesi ile çocuklarımızı sporla tanıştırdık”

Çocukların kaliteli vakit geçirebilmeleri adına kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının güzel çalışmaları olduğunu ifade eden Vali Yazıcı, “Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından açılan kurslar, Müftülüğün açmış olduğu kurslar bu çalışmalara en iyi örneklerden ama bunlarla yetinmemeliyiz. Bağımlılıkla mücadele çerçevesinde ailelere eğitimler verilmeli ayrıca okullarımızda rehber öğretmenlerimiz aracılığıyla da bu konunun üzerine düşmeliyiz. Ben bu yıl ASİST Projesi’ni hayata geçirdik. Burada asıl amacım çocukları sporla tanıştırıp, spor disiplini ile bir amaca bağlanmaları sağlamak. Dezavantajlı bölgelerde bu projeyi gerçekleştirerek çocuklarımızı hem zararlı alışkanlıklardan uzak tutacağız hem de bir amaçları olacak” şeklinde konuştu.

Kurumlar ve tüm birimlerin bağımlılık mücadele konusunda hassas olmasını gerektiğini vurgulayan Vali Yazıcı, “Burada bulunan yönetici arkadaşlarımızdan, kurumlarında bu işle ilgilenen birimlerini, canlı ve sürekli sahada tutmalarını istiyorum. Bu süreci yönetirken de ilgili birimlerden de destek alabilirsiniz. Unutmayalım bu illeti çocuklarımızla ve gençlerimizle hiç buluşturmamak asıl hedefimiz olmalıdır” şeklinde konuştu.

İl Sağlık Müdürlüğü’nde düzenlenen toplantıya; Vali Ersin Yazıcı, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Vali Yardımcısı Atıf Çiçekli, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gürbüz, Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanı SG. Yrb. Murat Sezgin, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. İsmail Başıbüyük, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Çalışkan ve kurumların il müdürleri ile bağımlılıkla ilgili uzman ve yetkililer katıldı.