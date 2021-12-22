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Vali Yazıcı: “Antalya’nın sağlık turizminden aldığı payı arttıracağız”

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, turizmin çeşitlendirilmesi ve alternatif turizm kapsamında gerçekleştirilen Antalya Sağlık Turizmi Zirvesine katıldı. Zirvede konuşan Vali Yazıcı, Antalya’nın sağlık turizmi açısından büyük potansiyele sahip olduğunu söyleyerek “Sağlık turizmi dünya çapında git gide önem kazanmasıyla önemli bir fırsat olarak karşımıza çıkıyor. Bu konuda gerek kamu gerek özel sektör olarak hep birlikte gerekli çalışmaları yaparak şehrimizin sağlık turizminden aldığı payı arttırmalıyız” dedi.

ANTALYA 22.12.2021, 14:53
Vali Yazıcı: “Antalya’nın sağlık turizminden aldığı payı arttıracağız”

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, turizmin çeşitlendirilmesi ve alternatif turizm kapsamında gerçekleştirilen Antalya Sağlık Turizmi Zirvesine katıldı. Zirvede konuşan Vali Yazıcı, Antalya’nın sağlık turizmi açısından büyük potansiyele sahip olduğunu söyleyerek “Sağlık turizmi dünya çapında git gide önem kazanmasıyla önemli bir fırsat olarak karşımıza çıkıyor. Bu konuda gerek kamu gerek özel sektör olarak hep birlikte gerekli çalışmaları yaparak şehrimizin sağlık turizminden aldığı payı arttırmalıyız” dedi.

Antalya’da turizmin çeşitlendirilmesi ve alternatif turizm kapsamında Antalya Sağlık Turizmi Zirvesi gerçekleştirildi. Zirveye Vali Ersin Yazıcı’nın yanı sıra Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü İsmail Yüksek, Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gürbüz, Antalya İl Sağlık Müdürü Op. Dr. İsmail Başıbüyük, Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş. (USHAŞ) Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı ve Anfaş Genel Müdürü Ali Bıdı katıldı.

“Sağlık turizminde daha ileride olabiliriz”

Zirvede konuşan Vali Yazıcı, Antalya’nın sağlık alanında önemli bir alt yapıya sahip olduğunu ifade ederek bundan daha fazla yararlanabilmek için çalışmaların artarak devam ettiğini dile getirdi. Özellikle sağlık turizminin, turizmi çeşitlendirme noktasında öne çıktığını söyleyen Vali Yazıcı, “Şehrimizin sağlık turizmi konusunda önemli bir alt yapısı var. Baktığımızda sağlık turizminde daha da ileride olabiliriz. Bu konuda birçok çalışma yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Şehrimizin sahip olduğu bu alt yapıyı katma değere dönüştüreceğiz” dedi.

“Kamu ve özel sektör olarak birlikte hareket etmeliyiz”

Sağlık turizminin dünyada giderek önem kazandığına dikkat çeken Vali Yazıcı, “Sağlık turizmi dünya çapında git gide önem kazanmasıyla önemli bir fırsat olarak karşımıza çıkıyor. Bu konuda gerek kamu gerek özel sektör olarak hep birlikte gerekli çalışmaları yaparak şehrimizin sağlık turizminden aldığı payı arttırmalıyız. Bu konuyu çok iyi değerlendirerek değere dönüştürmeliyiz. Antalya’nın sağlık turizminden gerekli payı alması için ortak çalışmalar gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

“Antalya’ya tedavi olmaya gelen 700 binin üzerinde kişi var”

Son yıllardaki gelişmelerle Türkiye’nin sağlık konusunda atağa kalktığını ifade eden Vali Yazıcı, “Artık bizim ülkemize dünyanın birçok farklı noktasından tedavi olmaya gelen insanlar var. Şehrimizde dünya çapında bir üniversite hastanemiz var. Son 20 yılda sağlıkta yapılan gelişmeler bizi bu noktaya getirdi. Bu yıl Antalya’mıza tedavi olmaya gelen 700 binin üzerinde kişi var. İnşallah önümüzdeki yıllarda daha fazla gelecek. Çünkü Sağlık Bakanlığımız, tüm sağlık sektörü, üniversiteler ve özel sektör dünya standartlarının üstüne çıktı. Son 20 yılda gelinen bu noktadan Türkiye Cumhuriyeti’nin bir vatandaşı olarak çok mutluyum. Sağlık Bakanlığımızın bizi getirdiği seviye yukarı doğru devam edecek. Üniversitelerimizin hele hele de Akdeniz Üniversite’mizin dünya çapında yaptığı güzel uygulamalar bizi zirveye taşımaya devam edecek” şeklinde konuştu.

“Kendimize güveniyoruz”

Sağlık konusunda ülke olarak kendimize güvendiğimizi aktaran Vali Yazıcı, “Kendimize güveniyoruz ve güvenmeye de devam edeceğiz. Büyük Türk milletinin başaramayacağı hiçbir şey yok. Yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. Turizmin lider şehri olarak sağlık turizminde de en özel şehir konumundayız. Zirvemizin Antalya için hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

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